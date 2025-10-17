Итак, я хотел бы обратить внимание на то, что подобное публичное наказание является нарушением в отношении наказуемых, возможно, даже более серьёзным, чем само правонарушение. Если что-то и наказывается, то это должно наказываться административными санкциями, штрафами, увольнением, отстранением от должности, с использованием всех административных ресурсов.

Все должны быть наказаны по одним и тем же стандартам, равноправно, законно, как это предусмотрено законом, чтобы все имели равные права на одинаковое наказание или поддержку. И омбудсмен должен прежде всего сам показывать пример, а затем с чистой совестью обращаться к тем, кто нарушает этот принцип справедливости.

Почему они теперь наказывают центр поддержки семьи «Lejasstrazdi» в муниципалитете Добеле публичным порицанием? За то, что это резонансное дело, чтобы мои коллеги в сфере связей с общественностью могли подчеркнуть достоинства какого-то чиновника или учреждения за счёт чужого несчастья? И наказывать их дважды? Разве это справедливо и законно?

Другое дело, если СМИ сами ищут, узнают, да, тогда государственным чиновникам не нужно скрывать информацию, но не для того, чтобы чиновники стимулировали её пресс-релизами или прямыми указаниями журналистам. Это уже пропаганда! Нехорошо!

Этот случай не самый вопиющий, но он показался мне значимым именно потому, что в противном случае я бы хотел, чтобы омбудсмен действовал в таких случаях не в интересах государственного управления или административных нарушителей.

Если, например, Служба государственных доходов оштрафовала известную в Латвии компанию, то эта компания не должна быть дополнительно наказана путем обнародования этой информации, за исключением включения в базы данных и т.п., но и не должна специально поощрять СМИ писать об этом.

То же самое относится и к решениям других инспекций, включая Государственную трудовую инспекцию, Государственную инспекцию данных, Центр защиты прав потребителей, Инспекцию здравоохранения и Государственную полицию. Никто не должен иметь права наводить порядок за счет других нарушений или неудач!