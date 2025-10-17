Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Кому выгодна публичная травля центра поддержки семьи? Кристиан Розенвалдс о действиях нового омбудсмена (1)

Редакция PRESS 17 октября, 2025 09:10

Новости Латвии 1 комментариев

-Я ничего не знаю о центре поддержки семьи «Lejasstrazdi» муниципалитета Добеле, поэтому могу комментировать всё это спокойно и без эмоций. Я пока не знаком с новым омбудсменом Кариной Палковой, поэтому могу оценить её непредвзято, - пишет в Фейсбуке политолог Кристиан Розенвалдс..

Итак, я хотел бы обратить внимание на то, что подобное публичное наказание является нарушением в отношении наказуемых, возможно, даже более серьёзным, чем само правонарушение. Если что-то и наказывается, то это должно наказываться административными санкциями, штрафами, увольнением, отстранением от должности, с использованием всех административных ресурсов.

Все должны быть наказаны по одним и тем же стандартам, равноправно, законно, как это предусмотрено законом, чтобы все имели равные права на одинаковое наказание или поддержку. И омбудсмен должен прежде всего сам показывать пример, а затем с чистой совестью обращаться к тем, кто нарушает этот принцип справедливости.

Почему они теперь наказывают центр поддержки семьи «Lejasstrazdi» в муниципалитете Добеле публичным порицанием? За то, что это резонансное дело, чтобы мои коллеги в сфере связей с общественностью могли подчеркнуть достоинства какого-то чиновника или учреждения за счёт чужого несчастья? И наказывать их дважды? Разве это справедливо и законно?

Другое дело, если СМИ сами ищут, узнают, да, тогда государственным чиновникам не нужно скрывать информацию, но не для того, чтобы чиновники стимулировали её пресс-релизами или прямыми указаниями журналистам. Это уже пропаганда! Нехорошо!

Этот случай не самый вопиющий, но он показался мне значимым именно потому, что в противном случае я бы хотел, чтобы омбудсмен действовал в таких случаях не в интересах государственного управления или административных нарушителей.

Если, например, Служба государственных доходов оштрафовала известную в Латвии компанию, то эта компания не должна быть дополнительно наказана путем обнародования этой информации, за исключением включения в базы данных и т.п., но и не должна специально поощрять СМИ писать об этом.

То же самое относится и к решениям других инспекций, включая Государственную трудовую инспекцию, Государственную инспекцию данных, Центр защиты прав потребителей, Инспекцию здравоохранения и Государственную полицию. Никто не должен иметь права наводить порядок за счет других нарушений или неудач!

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

