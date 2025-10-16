Как рижские сыщики серийного квартирного вора вычислили: преступлениях 80-х

Не местный

В последние несколько месяцев 1980 года в различных спальных микрорайонах Риги участились квартирные кражи. Обычно они совершались днем, когда хозяева находились на работе. По всей видимости, вор внимательно изучал объект проникновения. Прежде всего он выяснял состав семьи. Естественно, квартиры, где проживали пенсионеры, у которых было масса свободного времени, он отвергал. Но объекты, где владельцы работали, а дома никого не было, являлись излюбленными целями.

Вор брал прежде всего дефицитные вещи: джинсы, женские сапожки, магнитофоны, мех. Вскрывал двери всякий раз он стандартным способом - отжимал замок. При известной сноровке это можно было сделать довольно просто. Проникнув в квартиру, он старался не оставлять следов, но все равно отпечатки обуви на полу были идентифицированы.

Вор был явно не местным, предположили оперативники. Скорее всего, он проживал в Риге где-нибудь в общежитии и, вероятнее всего, приехал в Латвию по трудовому найму. И у него каналов для сбыта краденых вещей не было, так как ни одна вещь нигде не всплыла.

Это сильно затрудняло розыск. Также никто домушника не видел и поэтому даже приблизительного словесного портрета составить не удалось. Было выдвинуто и проверено с десяток версий - все безрезультатно.

Остается только ждать, ведь должен же злоумышленник где-то хранить и сбывать вещи. Но во время последней кражи были украдены, помимо нескольких дубленок, шубы с воротником из меха ламы. Вещи были практически новые. Владельцы пользовались ими всего лишь несколько раз. Именно из-за меха этого экзотичного по рижским меркам животного вся операция по поимке вора-домушника и получила неофициальное название «Лама".

Шуба всплыла на почте

Может быть, домушник специализировался не только на квартирных кражах? Была проштудирована сводка происшествий по Риге за последние полгода. Внимание сыщиков привлекло заявление в милицию о попытке грабежа. При этом заявитель не только изложил подробности происшествия, но и указал приметы нападавшего.

Это был молодой мужчина: высокий, круглолицый, коротко подстриженный, лет двадцати, в спортивном костюме. Возможно, что он был вооружен, так как держал в руке предмет, похожий на пистолет.

Но уголовное дело по этому заявлению было прекращено, так как потерпевший путался в показаниях. Сначала говорил, что «спортсмен» всерьез попытался отнять мотоцикл, но позже заявитель сказал, что нападавший пошутил. А что же касается оружия, то были сумерки, и жертве могло оно померещиться. Тем более что возможный нападавший, по всей видимости, испугался и убежал.

Решили предъявить всем потерпевшим на опознание фоторобот этого мужчины. Также был произведен поквартирный обход по местам последних краж. Проверили комиссионные магазины и рынки. Оповестили и почтовые отделения - вдруг кто-нибудь станет отправлять краденые вещи посылками.

В итоге повезло только тому оперативнику, кто общался со свидетелями. Один из опрошенных, проживающих на Югле, видел высокого парня с короткой стрижкой, который регулярно по утрам выбегал на пробежку. Жил он неподалеку в общежитии и работал на стройке. Но пока это ни о чем не говорило.

Но через несколько дней позвонили с почтового отделения, расположенного здесь же, на Югле. Оператор, оформлявшая посылки к отправке, нашла в описи вещей «женскую шубу с «ламой". Посылка должна была уйти в Черкасскую область Украины. В итоге в отделение связи вызвали для опознания владелицу шубы.

Разыскали и отправителя посылки. Но здесь была целая цепочка. Посылку сдавала одна девушка по поручению другой, а та в свою очередь выполняла просьбу знакомого парня.

Пригласили понятых. Следователь огласил постановление о выемке вещей. Когда вскрыли мешок, в котором в полиэтиленовом пакете лежала аккуратно свернутая женская шуба с «ламой", то потерпевшая воскликнула: «Это моя, посмотрите, там на воротнике должно быть светлое пятнышко".

Тогда девушкам пришлось объясняться. «Вещь мне передал Саша, - тихо начала та, что постарше. - Он купил ее для сестры, но так как работал во вторую смену, то попросил отправить посылку меня. Я заболела и попросила это сделать подругу". В итоге адрес Саши установили. Он два года назад приехал в Ригу с Украины. Работал на стройке, проживал в общежитии.

Вещи нашёл в тайнике

Парень не ожидал, что к нему в комнату придут работники уголовного розыска. Вначале он стал утверждать, что шубу купил. Но почему-то в тот же самый день, когда она была украдена. Не было у него и сестры. И переводов на его имя не поступало. К тому же кофточка, которую парень подарил своей знакомой девушке, значилась в списке похищенных вещей.

Парень думал целый день, а потом запросился на допрос. Он стал объяснять, что соврал о шубе, потому что ему было стыдно, а затем сообщил, что все вещи нашел в пустующем доме, который был подготовлен к капитальному ремонту.

Милицейский «газик» остановился возле указанного дома. Вытащив из стены кирпич, Саша из потайной ниши извлек ключ. «Заходите», - пригласил он, открыв дверной замок. Осветили помещение. Обвиняемый, подойдя к большому ящику, приподнял крышку.

«Вот здесь и нашел", - объяснил он. Действительно, магнитофоны, меха, джинсы, обувь - большая часть похищенных вещей находилась именно здесь. Как объяснил Александр, его направили в дом подготовить его к ремонту. И он чисто случайно наткнулся на тайник. Сначала хотел в милицию заявить, потом раздумал, мол, самому пригодятся.

Высказав свою версию и сдав похищенные вещи, задержанный надеялся, что его отпустят. Как бы не так. Ему объяснили, что помимо квартирных краж его еще подозревают в попытке вооруженного ограбления и краже пистолета. Он был похищен у стрелка военизированной охраны, охранявшего стройку, где работал Александр. А в сказки о будто бы найденном складе с вещами никто не поверил. Ведь вора опознали некоторые свидетели. И он наследил в некоторых квартирах, оставив свои отпечатки пальцев. В конечном итоге Александр заявил, что «кражи - мои, а ствол не шейте".

Письма-инструкции от старшего брата

Во время обыска в комнате, где проживал Александр, нашли письма от старшего брата, который уже несколько раз отбывал наказание в местах не столь отдаленных. Это были настоящие инструкции. И в одном письме речь шла о стволе.

Брат писал: «Молодец, что приобрел ствол. С ним ты будешь как в раю". Письма и стали отправной точкой к долгому допросу обвиняемого. Он продолжался несколько часов. Все шло по замкнутому кругу. Александр упорно отказывался сдавать ствол. Под конец ему популярно объяснили, что могут «повесить» на него несколько нераскрытых убийств в городе, а это смертная казнь.

В конце концов обвиняемого отослали в камеру. Но спустя несколько часов он запросился к следователю и заявил, что готов показать тайник с оружием.

На этом операция «Лама» завершилась. За серию квартирных краж, кражу оружия и попытку вооруженного ограбления парня приговорили к восьми годам лишения свободы. Суд все-таки учел признание обвиняемого.

Александр ВАЛЬТЕР