Собственник сдает в аренду просторные коммерческие помещения по адресу: ул. Весмас, 11, Юрмала

Общая площадь зданий — 3051,6 кв.м.

Удобный подъезд для грузового транспорта, быстрая погрузка/разгрузка под крышей.

Помещения отлично подходят для складов, мастерских и другой коммерческой деятельности по вашему выбору.

Цена фиксирована на первые 24 месяца (долгосрочная стабильность).

Арендная плата — 5000 EUR в месяц (+ НДС 21%). Дополнительно оплачиваются все коммунальные услуги за использование помещений в соответствии с тарифами коммунальных поставщиков и выставленными счетами (включая налог на недвижимость).

Имеется возможность приобрести объект в собственность.

Цена продажи — 940 000 EUR (включая НДС 21%).

Дополнительная информация: +371 20391933