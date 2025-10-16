Собственник сдает в аренду просторные коммерческие помещения по адресу: ул. Весмас, 11, Юрмала

Общая площадь зданий — 3051,6 кв.м.
Удобный подъезд для грузового транспорта, быстрая погрузка/разгрузка под крышей.
Помещения отлично подходят для складов, мастерских и другой коммерческой деятельности по вашему выбору.
Цена фиксирована на первые 24 месяца (долгосрочная стабильность).
Арендная плата — 5000 EUR в месяц (+ НДС 21%). Дополнительно оплачиваются все коммунальные услуги за использование помещений в соответствии с тарифами коммунальных поставщиков и выставленными счетами (включая налог на недвижимость).
Имеется возможность приобрести объект в собственность.
Цена продажи — 940 000 EUR (включая НДС 21%).
Дополнительная информация: +371 20391933