По 30-40 учеников в классе? Частные школы в шоке от новой модели МОН

© LETA 17 октября, 2025 09:07

Новости Латвии 0 комментариев

Министерство образования и науки (МОН) под видом внедрения новой модели финансирования школ и расчёта заработной платы учителей «Программа в школе» предстоящими постановлениями Кабинета министров фактически уничтожит действующие в Латвии частные учебные заведения. Такое мнение агентству LETA высказала Латвийская ассоциация частных школ.

Ассоциация отмечает, что не принимает «навязанный» Министерством образования и науки критерий, предусматривающий также создание классов по 30–40 детей для частных школ, поскольку это противоречит природе частных школ и их инфраструктурным возможностям. Несоблюдение этого критерия грозит тем, что государство лишит частные школы «и без того скудного» финансирования заработной платы учителей, считает организация.

Анна Ермакович, глава Латвийской ассоциации частных школ, выражает обеспокоенность тем, что Министерство образования, не посоветовавшись с ассоциацией, пытается найти недостающее финансирование, необходимое для реформы финансирования школ в следующем и 2027 годах, за счет частных школ.

Министерство образования и науки представило Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке проект правил Кабинета министров. В проекте правил указано, что большая численность детей в классе является показателем качества образования, и только те самоуправления и частные школы, которые соответствуют этому критерию, в будущем будут получать государственное финансирование на заработную плату учителей. 

Ассоциация подчёркивает, что одним из аспектов сущности и миссии частных школ, а также целей их создания является обеспечение качественного образования в классах с небольшой численностью детей. Между тем, нынешняя цель Министерства образования и науки — уравнять частные школы с государственными, создавая классы по 30–40 детей, что не обеспечит персонализированного подхода к процессу обучения, убеждена Ермаковича.

Она также отмечает, что частные школы не смогут достичь этого критерия не только в силу своей специфики, но и из-за возможностей инфраструктуры. «Это опасный прецедент в латвийской системе образования, поскольку он разрушит многообразие образования и право родителей выбирать наиболее подходящую образовательную среду для своего ребёнка», — считает руководитель ассоциации.

Хотя проект правил предусматривает определенные исключения, например, для учебных заведений приграничной группы, единственных средних школ в муниципалитете и тому подобное, частные школы, как правило, не подпадают под исключения, отметила Ермаковича.

Она также отмечает, что в бюджете Министерства образования и науки на 2025 год целевые дотации муниципалитетам и средствам на общее образование составляют 681,6 млн евро, в то время как частные школы получают от государства менее 5%. Поскольку частные школы платят государству больше налогов, чем получают от государства в виде целевых дотаций, частный сектор образования не является бременем для бюджета, а является реальным источником дохода государства, убеждена Ермаковича.

По данным ассоциации, в настоящее время в частных школах Латвии обучаются 18 000 детей.

Ассоциация подчёркивает, что главное при распределении образовательного финансирования — ребёнок. «К сожалению, новая реформа сейчас ставит во главу угла размер здания школы и статус её основателя, что в корне неверно», — считает Ермаковича.

Как отмечает ассоциация, согласно исследованию ОЭСР, средняя стоимость обучения одного ребёнка в стране составляет 500 евро в месяц, и эта сумма варьируется в зависимости от муниципалитета. Например, в Риге она составляет в среднем 350 евро. Поскольку в частных школах Риги обучается более 11 000 детей, это означает, что ежегодно требуется около 46,2 млн евро. В настоящее время, с учётом родительского софинансирования, расходы муниципалитета на обучение этих детей составляют 1,58 млн евро, а это значит, что в случае перевода этих детей в муниципальные школы Рижской думе необходимо срочно изыскать ещё 44,62 млн евро в год.

Ермаковича подчёркивает, что эти расчёты пока не включают родительское софинансирование, а включают расходы на содержание здания, коммунальные услуги, зарплату вспомогательного персонала и другие расходы. «Если Министерство образования действительно стремится увеличить родительское софинансирование образования детей в частных школах, будет печально видеть, как проблемы государственного бюджета перекладываются на плечи отдельных родителей. Частные школы к этому не готовы», — говорит Ермаковича.

Ассоциация также напоминает о признании омбудсменом в 2015 году, что софинансирование частных школ соответствует принципу равенства, поскольку обеспечивает право родителей на свободный выбор места обучения своего ребёнка. В свою очередь, в 2016 году Сейм внёс поправки в Закон об образовании, отменив ограничение, согласно которому софинансирование может предоставляться только школам, реализующим программы, которые не предлагаются муниципальными школами.

Как сообщалось, правительство в понедельник поддержало проект поправки в Закон об образовании, который предусматривает определение правительством численности учащихся в классах и порядка финансирования школ.

Изменения в Закон «Об образовании» позволят Кабинету Министров совместно с социальными партнерами и учредителями образовательных учреждений разрабатывать нормативные акты Кабинета Министров, а также определять критерии доступа к образованию. Правительство определит классно-территориальное деление и количественные показатели численности учащихся в классах образовательных учреждений, реализующих программы общего начального и общего среднего образования, как одно из условий обеспечения качества образования.

Положения изменений и дополнений в Закон «Об образовании» распространяются на общеобразовательные учреждения, учрежденные органами местного самоуправления, государственными высшими учебными заведениями, иными юридическими и физическими лицами, а также профессиональные образовательные учреждения, учрежденные органами местного самоуправления, которые также реализуют программы общего основного образования и общего среднего образования.

