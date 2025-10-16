Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Через 5 лет Россия будет готова к войне с Европой: спецслужбы

© LETA 16 октября, 2025 18:19

Новости Латвии 0 комментариев

Фото LETA

В четверг Европейская комиссия представила четыре проекта в области вооружений, которые касаются охраны границ, противовоздушной обороны, космических технологий и защиты от дронов.

"Недавние события показали, что Европа находится под угрозой. Мы должны защищать каждого гражданина и каждый квадратный сантиметр нашей территории. Европа должна действовать с единством, солидарностью и решимостью", - заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Внедрением этих проектов Еврокомиссия хочет обозначить общие цели - к 2030 году повысить оборонную готовность Европы. Европейские разведывательные агентства предупреждают, что к тому времени Россия может быть достаточно подготовлена с военной точки зрения, чтобы начать новую войну.

Ожидается, что лидеры Евросоюза одобрят эти инициативы до конца года и определят, какие страны ЕС будут участвовать в конкретных проектах и какие возьмут на себя руководство ими.

Еврокомиссия рассчитывает, что к концу 2026 года страны ЕС добьются значительного прогресса в защите от дронов и одновременно укрепят охрану восточной границы. Цель инициативы - создание всеобъемлющего оборонного потенциала на границах Европы с помощью многоотраслевых систем наблюдения, беспилотных и противодронных средств, электронных боевых возможностей, систем точного поражения и эффективной оперативной координации.

Совместная закупка систем наблюдения и оборонных технологий запланирована на первый квартал следующего года. Ожидается, что системы частично начнут функционировать до конца 2026 года, а полностью - до конца 2027 года.

В области противовоздушной обороны Еврокомиссия призывает страны-участницы "создать интегрированный многослойный щит противовоздушной и противоракетной обороны, (…) защищающий от всего спектра воздушных угроз".

Еврокомиссия отмечает, что новый потенциал, который планируется сформировать с весны 2026 года, должен быть совместим с системами НАТО и соответствовать целям, ранее установленным альянсом. Финансирование в основном будет обеспечено странами-участницами и существующими программами ЕС.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил в среду, что Германия готова взять на себя ведущую роль в инициативе противовоздушной обороны.

Планируется, что лидеры ЕС обсудят эти инициативы на следующей неделе на саммите в Брюсселе.

