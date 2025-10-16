Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Черт ногу сломит: налоги в Латвии одни из самых сложных в ЕС

© LETA 16 октября, 2025 11:49

Новости Латвии 0 комментариев

Налоговая система в Латвии - одна из самых сложных для понимания среди стран Европейского союза (ЕС). Об этом свидетельствуют результаты опроса "Eurobarometer", проведенного в августе 2025 года по заказу Европейской комиссии, чтобы выяснить, как граждане стран ЕС относятся к налоговым системам своих стран, пишет издание Diena.

Согласно данным опроса, лишь 3,8% жителей Латвии считают налоговую систему хорошо понятной. В среднем по ЕС этот показатель составляет 7,9%. "Eurobarometer" отмечает, что Латвия входит в пятерку стран, где большинство (52%) жителей имеют среднее представление о налоговой системе своей страны. Остальные четыре страны - Венгрия (55%), Литва (54%), Словакия (53%) и Чехия (52%).

Однако Латвия выделяется тем, что занимает одно из первых мест в ЕС по числу жителей, которые имеют слабое понимание налоговой системы. В августе этого года лишь 23,9% участников опроса в Латвии указали, что хорошо или очень хорошо разбираются в налоговой системе своей страны. По этому показателю Латвия заняла второе место с конца в ЕС. Хуже ситуация только в Чехии (23,3%), которая оказалась на последнем месте. На третьем месте с конца - Румыния (25,1%), далее следуют Словакия (26,4%), Венгрия (27,7%), Италия (29,4%), Литва (30,4%) и Словения (31,2%). Эстония (31,7%) заняла десятое место в ЕС. В среднем по ЕС хорошее или очень хорошее понимание налоговой системы своей страны имели 34,8% жителей.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

