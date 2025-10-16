Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я тут только пил. Пиво — отличное!» Типичный британский болельщик в Риге (Видео) (1)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 12:11

Для настроения 1 комментариев

Скриншот видео

Во время матча Латвия — Англия, прошедшего в Риге, один из английских болельщиков честно признался, что его поездка в латвийскую столицу имела далеко не только спортивные цели. Судя по его словам, знакомство с местной «культурой» свелось в основном к алкоголю и, как он намекнул, к запрещённым развлечениям.

14 октября на стадионе «Даугава» в Риге состоялся поединок 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира-2026. Англичане одержали убедительную победу со счётом 5:0, а игру на трибунах наблюдали около 10 400 зрителей, среди которых было множество фанатов из Великобритании.

Один из гостей с Туманного Альбиона, пребывая в отличном настроении, поделился впечатлениями от визита. Его признание моментально разлетелось по сетям — не столько из-за футбольной страсти, сколько из-за откровенного комментария о том, как он провёл время в Риге.

— Как давно вы здесь?
— Вчера утром приехал. Прекрасный город, классный. Пиво — отличное.
— Что успели посмотреть? Какие достопримечательности?
— Ничего, я только пил. Простите, но я только пил. Нет, правда, Рига красивая, отличный город, лучший уровень. Я здесь уже был раньше, смотрел как играет Англия.
— Но ведь сборная Англии впервые играет с Латвией. Вы были здесь раньше?
— Да, мы всегда приезжаем в Ригу. Даже если Англия играет где-то поблизости — всё равно заезжаем сюда. И потом домой — через Ригу. Понимаете, да? Кокаин здесь просто офигенный (Вероятно, это известный английский юмор - ред.).

Похоже, у британцев появился ещё один повод ценить латвийскую столицу — не только за красивые виды, но и за богатую, скажем так, «альтернативную культурную программу».

 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (1)

Важно 20:30

1 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (1)

Выбор редакции 20:26

1 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (1)

Важно 20:17

1 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (1)

Новости Латвии 20:11

1 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

Выбор редакции 19:51

1 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать