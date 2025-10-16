14 октября на стадионе «Даугава» в Риге состоялся поединок 8-го тура европейской квалификации к чемпионату мира-2026. Англичане одержали убедительную победу со счётом 5:0, а игру на трибунах наблюдали около 10 400 зрителей, среди которых было множество фанатов из Великобритании.

Один из гостей с Туманного Альбиона, пребывая в отличном настроении, поделился впечатлениями от визита. Его признание моментально разлетелось по сетям — не столько из-за футбольной страсти, сколько из-за откровенного комментария о том, как он провёл время в Риге.

— Как давно вы здесь?

— Вчера утром приехал. Прекрасный город, классный. Пиво — отличное.

— Что успели посмотреть? Какие достопримечательности?

— Ничего, я только пил. Простите, но я только пил. Нет, правда, Рига красивая, отличный город, лучший уровень. Я здесь уже был раньше, смотрел как играет Англия.

— Но ведь сборная Англии впервые играет с Латвией. Вы были здесь раньше?

— Да, мы всегда приезжаем в Ригу. Даже если Англия играет где-то поблизости — всё равно заезжаем сюда. И потом домой — через Ригу. Понимаете, да? Кокаин здесь просто офигенный (Вероятно, это известный английский юмор - ред.).

Похоже, у британцев появился ещё один повод ценить латвийскую столицу — не только за красивые виды, но и за богатую, скажем так, «альтернативную культурную программу».