Хотя у столицы есть масштабные планы развития, её финансовые ресурсы ограничены. Для реализации крупных инфраструктурных проектов Риге приходится брать кредиты и добиваться разрешения на дополнительные заимствования, что показывает: собственных денег у города практически нет.

Бывший мэр Риги и нынешний депутат Европарламента Мартиньш Стакис в эфире TV24 отметил, что использование кредитных средств для таких целей — нормальная практика во всём мире. Главное — согласовать их с правительством, поскольку такие займы увеличивают общий государственный долг.

«Мэру Клейнбергсу удалось добиться финансирования, но самая серьёзная трудность — найти подрядчика, готового взяться за ремонт. Именно это оказалось самым проблемным. Мы с господином Кариньшем договорились, что правительство поддержит проект восстановления Вантового моста, но три года подряд никто не соглашался выполнять эти работы. Надеюсь, сейчас всё сдвинется с мёртвой точки», — заявил Стакис.

Согласно информации из Электронной системы закупок, участники конкурса готовы провести реконструкцию моста примерно за 70 миллионов евро — на 30 миллионов дешевле, чем предлагалось годом ранее. Ранее сообщалось, что в тендере участвуют две группы компаний. Консорциум Vanšu tilts (SIA "Hanza Construction Group", SIA "Tilts" и SIA "Baltijas artificial būvju projektēšanas birojs "Vektors T"") предложил цену 69 802 998 евро. Объединение BBVA, в которое входят SIA "Baltijas būve", SIA "Abora", совместное латвийско-литовское предприятие SIA "Viadukts" и полное товарищество "3A", оценило работы в 70 327 026 евро.

Ранее сообщалось, что первый конкурс на реконструкцию моста, объявленный в прошлом году, был аннулирован, так как поступила только одна заявка, стоимость которой значительно превышала финансовые возможности города.