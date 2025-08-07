Американский дизель пришёл в Рижский порт. Дальше — на автозаправки по всей Латвии

Топливо было произведено компанией "Marathon Petroleum Company LP" и отправлено из порта "Texas City" 13 июля. По прибытию в Ригу проведены все необходимые процедуры контроля качества и разгрузки. Сейчас дизельное топливо поступает на хранение в терминалы Рижского порта и далее распределяется по автозаправочным станциям по всей стране.

Сотрудничество началось в сентябре прошлого года после визита министра экономики Виктора Валайниса и представителей "Naftimpeks" в Хьюстон (США).

Ранее, в сентябре 2024 года, в Латвию поступила партия дизеля объёмом 40 000 тонн. Часть топлива была переправлена в Украину,