Какие продукты можно употреблять с истекшим сроком годности? Объясняет PVD

Если это скоропортящийся продукт, например, рыба или свежее мясо, его не следует употреблять после окончания срока годности, особенно если чувствуется, что он начал портиться — по запаху или другим признакам. PVD призывает соблюдать срок годности таких продуктов, поскольку производитель, выпуская и упаковывая их, уже предусмотрел такой срок, в рамках которого продукт является безопасным.

Но если речь идет о таких продуктах, как рис, макароны или гречка, у которых указан срок «рекомендуется употребить до», то по окончании этого срока они не станут вредными, а просто утратят свои качественные характеристики.