Закрыть восточную границу Латвии — полностью! Нацобъединение требует

В проекте указано, что Москва тестирует реакцию НАТО и запугивает союзников Украины. По мнению партии, Запад до сих пор не смог провести четкую красную линию, и Кремль проверяет, как далеко он может зайти. Такая ситуация не должна повториться на границах Латвии.

Нацобьединение напоминает, что в 2022 году именно под прикрытием военных учений «Запад» Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. И на этот раз официально сообщается о 13 тысячах военнослужащих, которые примут участие в маневрах на западе России и на территории Белоруссии, однако эксперты предупреждают, что фактическая численность сил может быть значительно больше.