В свою очередь, за попытку представиться другим именем будет налагаться штраф от 280 до 700 евро.

В настоящее время за проезд без билета в общественном транспорте не предусмотрена административная ответственность, и пассажир должен заплатить штраф за проезд без билета.

Министерство поясняет, что пассажиры часто скрывают свою личность, поэтому поставщики услуг общественного транспорта не могут выписать квитанцию об уплате штрафа. В настоящее время нормативные акты не предусматривают обязанность пассажира предоставлять свои персональные данные контролерам.

В таких случаях поставщики услуг общественного транспорта вынуждены вызывать полицию для установления личности пассажира, что задерживает движение общественного транспорта.