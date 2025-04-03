Задержано руководство самоуправления Екабпилса: в том числе мэр города Райвис Рагайнис

В ходе расследования установлено, что должностные лица самоуправления, возможно, сотрудничая с представителями частных компаний, осуществляли незаконные действия при проведении процедуры государственного закупа на строительство инфраструктуры для предотвращения наводнений в Екабпилсе, сообщает EPPO.

Проект включал реконструкцию насыпей на обоих берегах Даугавы и строительство инфраструктуры против наводнений после разрушительных паводков 2023 года, которые серьезно повредили существующие защитные сооружения.

Проект, стоимость которого превышает 16,9 миллиона евро, был профинансирован на 85% Европейским фондом регионального развития (ERAF), а оставшиеся 15% покрывались из государственного бюджета.

Среди подозреваемых – мэр Екабпилсского края, его заместитель, депутаты думы, а также представители частных компаний.

EPPO считает, что государственные должностные лица злоупотребили своим положением, манипулируя процессом государственных закупок, чтобы предоставить преимущество заранее отобранным строительным компаниям.

Также у EPPO есть подозрения в нарушении других норм, включая строительные регламенты и технологические требования. Согласно собранным доказательствам, возможно, использовались некачественные и чрезмерно дорогие строительные материалы.

Агентству LETA не удалось связаться с Рагайнисом, который, по данным EPPO, был задержан. Также пока не отвечает на звонки вице-мэр по вопросам развития Карлис Старс (NA). Исполнительный директор самоуправления Улдис Скрейверс также не взял трубку.

Заместитель Рагайниса Альфонс Жукс заявил агентству LETA, что не может комментировать данное дело.

В Екабпилсской краевой думе в четверг в 12:30 запланировано внеочередное заседание.

Как следует из архива агентства LETA, осенью 2023 года Екабпилсское самоуправление подписало контракт на реконструкцию защитной дамбы Даугавы стоимостью около 17 миллионов евро с SIA "Jēkabpils PMK".

Согласно данным "Firmas.lv", владельцами "Jēkabpils PMK" являются Арнис Путниньш (50%), Диана Скачко (25%) и Марис Димантс (25%). В 2023 году компания имела оборот 24,23 миллиона евро и прибыль около 92 550 евро, трудоустраивая около 230 сотрудников. Финансовые данные за 2024 год пока недоступны.