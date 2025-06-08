Неделя начнется с дождливой погоды и порывистого ветра; ждите тепла ближе к выходным

В начале недели будет облачно, на большей части территории страны пройдут дожди, местами грозовые ливни. Ветер усилится, ожидаются порывы до 22 м/с.

На территорию Латвии придет холодная воздушная масса и станет прохладнее: ночью похолодает до +8-12 градусов, днем воздух прогреется лишь до +12-17 градусов.

К концу недели погода изменится: по мере усиления антициклона небо постепенно начнет проясняться, существенных осадков не ожидается. Будет сиять солнце и столбик термометра во многих местах поднимется выше 20-градусной отметки.

В понедельник небо закроют облака, время от времени ожидается дождь, местами - сильные ливни и гроза. Температура воздуха и ночью, и днем - в пределах от +12 до +16 градусов. Во вторник тоже будет облачно, разве что изредка покажется солнце. Ночью во многих местах ожидаются дожди, местами в Видземе - сильные, днем осадков будет меньше. Скорость ветра при порывах - от 15 до 22 м/с на побережье залива. Ночью температура воздуха снизится до +9-12 градусов, днем повысится до +13-17 градусов.

В среду сохранится примерно такая же погода: небо над территорией Латвии в основном будет закрыто облаками, зона осадков продолжит продвижение. Ветер утихнет, температура воздуха не изменится.

Во второй половине недели солнечная погода будет чередоваться с облачной, количество осадков существенно сократится. Дождь ожидается лишь в отдельных районах на востоке. По-прежнему будет дуть теплый ветер, вернется летняя погода - местами потеплеет до +24 градусов.

На прошедшей неделе на территорию Латвии пришла более теплая воздушная масса, так что на отдельных метеостанциях (в Бауске, Дагде, Елгаве, Скривери) наступило метеорологическое лето. В некоторых местах (в Резекне, Даугавпилсе и Риге) оно началось еще раньше.