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США: Москва может готовить многосторонний удар по Украине

Редакция PRESS 9 июня, 2025 07:40

Мир 0 комментариев

В Соединенных Штатах полагают, что Москва может готовить сильный многосторонний удар в качестве продолжающихся массированных ударов после атаки на российские стратегические носители крылатых ракет в рамках операции Службы безопасности Украины (СБУ) "Паутина". Об этом в воскресенье, 8 июня, сообщило агентство Reuters со ссылкой на американских чиновников.

Один источник считает, что такой удар последует "в течение нескольких дней" и будет "ассиметричным" - то есть целеуказание не будет зеркально отражать украинское. Другой полагает, что речь, скорее всего, пойдет о комбинированном ударе с участием ракет и беспилотников.

По словам западного диписточника, хотя ответные меры России уже начались, они, скорее всего, будут усилены атаками на значимые украинским объектам, таким как правительственные здания, в попытке послать Киеву четкий сигнал.

Эксперт: Москва может задействовать баллистические ракеты средней дальности
Майкл Кофман - эксперт по России из Фонда Карнеги за международный мир - предположил, что Москва может использовать баллистические ракеты средней дальности.

"Скорее всего, они (российские военные. - Ред.) попытаются нанести ответный удар по штаб-квартире СБУ или другим зданиям региональных разведывательных управлений", - указал Кофман, добавив, что Россия также может ударить по украинским оборонным производственным центрам.

В то же время Кофман констатировал, что возможности России могут быть ограничены, поскольку она уже задействовала значительную часть своей военной мощи.

"В целом, возможности России по существенной эскалации ударов по сравнению с тем, что она уже делает - и пыталась делать в течение последнего месяца, - весьма ограничены", - подчеркнул эксперт.

Зеленский: водители грузовиков не знали о вмонтированных дронах

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ABC News, что водители грузовиков в России не знали, что в их транспортные средства вмонтированы "домики" для дронов, которые впоследствии были запущены украинской стороной.

"Они (водители грузовиков. - Ред.) ничего не знали. Они просто выполняли свою работу", - заявил Зеленский журналисту.

Украинский лидер также подчеркнул, что спецслужбы использовали "только наше оружие" и не применяли технику из арсенала союзников. "Я очень хотел использовать только то, что мы производим, и чтобы это разграничение (было. - Ред.) очень четким", - сказал Зеленский.

Операция "Паутина" готовилась полтора года

По данным американской разведки, в результате украинских воздушных ударов по российским военным аэродромам 1 июня было выведено из строя 20 самолетов, сообщило 5 июня агентство Reuters со ссылкой на официальных лиц США. По словам собеседников агентства, около десяти самолетов были уничтожены, остальные повреждены.

Ранее источник в НАТО сообщил медиакомпании DW, что всего Украина смогла полностью уничтожить от 10 до 13 стратегических самолетов РФ. Вывести из строя удалось более 40 машин - около 30 процентов стратегической авиации России. Среди поврежденных и уничтоженных воздушных судов - 15 стратегических бомбардировщиков Ту-95, 12 Ту-22М3, а также как минимум один самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, уточнил собеседник. Общий ущерб от украинских атак оценивается в 2-7 млрд долларов (1,7 - 6,1 млрд евро).

СБУ и Генштаб Украины говорили, что им удалось вывести из строя 41 воздушное судно Воздушно-космических сил РФ, включая Ту-95 и Ту-22М3 и самолет ДРЛО А-50. Эти данные вскоре подтвердил высокопоставленный представитель НАТО в комментарии изданию The Moscow Times.

На подготовку операции ушло полтора года, говорила украинская сторона.

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