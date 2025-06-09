Данные со всех участков в Риге получены; состав думы очень пестрый — прошли семь списков (ОБНОВЛЕНО)

Всего в Рижскую думу прошли семь списков, так что для формирования коалиции большинства придется договариваться минимум трем разным спискам - ожидается, что голоса распределятся раздробленно.

"Латвия на первом месте" получила 18,17 % голосов, это дает списку 13 из 60 мандатов.

За "Прогрессивных" проголосовало 16,62% избирателей, за Нацобъединение - 14,2%, "Новое единство" получило 12,90% голосов. Соответственно, эти партии получат 11, 10 и 9 мандатов.

Общий список "Суверенной власти" и объединения "Младолатыши" имеет 12,13% голосов, так что ему причитается 8 мандатов. В думу прошла партия "Стабильности!" (6,94%) и Объединенный список (6,29%). Это соответствует 5 и 4 мандатам.

Остальные партии, в том числе "Развитию Латвии", "Согласие" и общий список "Честь служить Риге" с СЗК, в Рижскую думу не проходят.

Активность избирателей в Риге на этих выборах достигла 52,2%.