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«Антисемитке Грете и пропагандистам ХАМАС я ясно говорю: поворачивайте назад»: Израиль не пустит Тунберг в Газу

© BBC 9 июня, 2025 09:15

Мир 0 комментариев

Министр обороны Израиля пригрозил «принять все необходимые меры», чтобы не допустить судно с гуманитарной помощью, на борту которого находится и экоактивистка Грета Тунберг, к берегам Газы.

Вместе с 22-летней Тунберг на борту судна Madleen, вышедшем в минувшее воскресенье из Сицилии, находятся еще одиннадцать активистов. Они собираются прорвать морскую блокаду Газы, введенную Израилем, и доставить в анклав гуманитарную помощь. По данным коалиции «Флотилия свободы», которая управляет судном, Madleen находится в 160 морских милях от Газы, и активисты рассчитывают достичь территориальных вод сектора уже в воскресенье.

Однако в своем посте в X министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дал указание Армии обороны Израиля не допустить судно к берегу и принять для этого «все необходимые меры».

Обращаясь к Тунберг и другим активистам, он сказал: «Вы должны повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Я дал указание Армии обороны Израиля действовать так, чтобы флотилия Madleen не достигла берегов Газы, и принять для этого все необходимые меры».

«Антисемитке Грете и ее соратникам, пропагандистам ХАМАС, я ясно говорю: вам следует повернуть назад, потому что вы не достигнете Газы. Израиль будет действовать против любых попыток прорвать блокаду или оказать помощь террористическим организациям — на море, в воздухе и на суше».

В ответном заявлении «Флотилии свободы» заявление Каца названо «еще одним примером угрозы Израиля незаконным применением силы против гражданских лиц и попыткой оправдать это насилие клеветническими заявлениями».

«Мы не поддадимся запугиванию, — говорится в заявлении. — Мир наблюдает за нами. И никакая сионистская пропаганда не сможет скрыть правду: Израиль осуществляет геноцидную блокаду с помощью грубой военной силы, открыто нарушая международное право и основные нормы человеческой порядочности».

На борту судна, которое управляется коалицией «Флотилия свободы», также находится Рима Хасан, французский член Европейского парламента палестинского происхождения. Ей запрещен въезд в Израиль из-за ее оппозиции политике Израиля в отношении палестинцев.

В посте в соцсети Х она написала: «У нас осталось менее 24 часов до того, как мы будем незаконно задержаны израильскими властями, которые хотят помешать нам добраться до сектора Газа. Когда мы больше не сможем выходить на связь, я рассчитываю на то, что вы продолжите мобилизацию, которая была для нас так важна на протяжении всего этого путешествия».

Предыдущая попытка «Флотилии свободы» добраться до Газы по морю в мае закончилась неудачей после того, как еще одно судно коалиции было атаковано двумя беспилотниками во время плавания в международных водах у берегов Мальты, в результате которого была повреждена носовая часть судна. Активисты обвинили в этом Израиль.

В 2010 году «Флотилия свободы» уже была вовлечена в серьезный инцидент у берегов Израиля, когда ее судно со стройматериалами, гуманитарной помощью и пропалестинскими активистами было задержано израильскими коммандос. Находившиеся на борту активисты оказали военным ожесточенное сопротивление, что привело к гибели людей.

Гуманитарные организации призывают прекратить блокаду Газы, введенную Израилем два месяца назад вместе с возобновлением боевых действий против ХАМАС. Все пропускные пункты в Газу закрыты, заблокирована поставка любых товаров, включая еду, топливо и медикаменты.

Израиль заявляет, что блокада необходима для оказания давления на ХАМАС с целью освобождения заложников. Однако гуманитарные организации настаивают, что это не может служить оправданием отказа в продовольствии и медицинской помощи всему населению. По словам Международного комитета Красного Креста, запасы продовольствия, топлива, медикаментов и даже воды подходят к концу, и гуманитарная деятельность находится на грани полного коллапса.

Координатор ООН по чрезвычайным ситуациям назвал блокаду жестокой и напомнил, что международное право требует от Израиля разрешить доставку помощи. В апреле министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии назвали недопустимым решение Израиля перекрыть каналы помощи для Газы.

 

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