По данным 59 из 164 избирательных участков, LPV набрала 17,44% голосов. Менее чем на один процентный пункт отстают «Прогрессивные», за которых проголосовали 16,57%. На третьем месте находится Национальный союз с 14,85% голосов.

Недалеко от них находится «Новая единство», набравшая 13,47% голосов, за ней следует совместный список «Суверенная власть» и «Объединение «Младолатыши»» с 11,53% голосов.

Более 5% голосов на данный момент набрали еще две политические силы – партия «За стабильность» с 6,8% и Объединенный список с 6,69%.

Относительно близко к этому порогу находится также «За развитие Латвии» с 4,18% голосов.

Остальные партии пока не смогли преодолеть этот барьер.