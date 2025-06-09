После триумфальной победы в Даугавпилсе Элксниньш предлагает изменить Конституцию Латвии

«Во-первых, нам нужны прямые выборы мэров, чтобы городами управляли не безличные коалиции, а те, кого выбрал народ. Во-вторых, по крайней мере половина депутатов Сейма должна избираться по одномандатной системе, чтобы депутат лично отвечал перед своим избирателем, а не прятался за списками партий», – заявил Элкниньш.

Также необходимы прямые выборы президента, чтобы глава государства не зависел от партий и мог быть независимым в принятии решений в кризисных ситуациях.

Как уже сообщалось, согласно данным Центральной избирательной комиссии, в Даугавпилсе 14 из 15 депутатских мандатов получила партия действующего мэра города Элксниньша «Sarauj, Latgale!».

Из остальных партий одно место в Даугавпилсском городском совете удалось получить только партии «За развитие Латвии».