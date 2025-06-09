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Росликов: главная цель — смена власти в Риге — не достигнута, но мы будем сильной оппозицией

© LETA 9 июня, 2025 11:44

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Главная задача сменить власть в Риге на этих выборах не достигнута, признал в интервью агентству LETA лидер партии «Стабильности!» Алексей Росликов, оценивая результаты муниципальных выборов. Поэтому нет удовлетворения от проделанной работы, сказал политик.

Однако он пообещал, что партия будет сильной оппозицией в Рижском думе, которая «не позволит коалиции делать плохие дела».

Росликов считает, что основными проблемами, не позволившими достичь поставленной цели на выборах, стали раскол русскоязычных избирателей между партиями. Росликов также заявил, что коалиция, которую планируют создать «Прогрессивные», Национальное объединение, «Новое единство» и «Объединенный список», будет раздробленной, идеологически несовместимой и будет постоянно бороться с противоречиями.

Он считает, что во имя общей цели — не допустить к власти представителей русских избирателей и Айнира Шлесера — указанные партии смогут преодолеть идеологические разногласия, избрать руководителей комитетов и мэра, но работа будет нелегкой.

Уже сейчас партии начинают упоминать «золотые карты» и формировать некую внутреннюю оппозицию.

В свою очередь, будущее партии «Согласие» после не прохождения в Рижскую думу политик охарактеризовал лаконично: «Ликвидация!». Политик пожелал всем коллегам удачи, но будущего у «Согласия» он не видит.

Как уже сообщало LETA, партия «За стабильность» под руководством Росликова на муниципальных выборах в Риге получила 6,936% голосов избирателей и пять мандатов в Рижской думе.

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