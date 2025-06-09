Теперь после потери представительства в Риге партии необходим рестарт в полном объеме, вопрос в том, будет ли партия в состоянии его совершить, заявил политик.

"Всем нужно перевести дух и выспаться после этого марафона. Мы с февраля 2022-го находимся в состоянии кризисного рестарта", - считает Ушаков. Он займется развитием нового поколения партии. Рестарт в сложившихся условиях раздробленности означал бы поиск партнерства. О каком партнерстве может идти речь, Ушаков не сказал.

Лидер "Согласия" отметил, что на этих выборах активность была явно выше, причем она неравномерно распределилась между партиями. Кроме того, эти выборы во многом были основаны на взаимной вражде. К тому же Рига "получила ту же самую коалицию перемен, которая успела перегрызться между собой два года назад".

"Согласие" обсудит случившееся и будет искать решения, чтобы понять, каковы шансы у партии на будущих выборах в Сейм.