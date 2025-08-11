Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Задержан, но в другой стране»: спрыгнувший с поезда россиянин смог сбежать из Литвы (1)

Гражданин России, спрыгнувший с калининградского транзитного поезда в июне, был задержан не в Литве, говорит генеральный прокурор Нида Грунскене.

«У меня также есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. Пока я не могу дать более подробных комментариев», — сказала она журналистам в понедельник.

О том, что россиянин обнаружен, МВД сообщило в начале августа. Тогда было заявлено, что его местонахождение известно соответствующим службам, однако в связи с продолжающимся расследованием дальнейшие подробности не разглашались.

Агентство BNS сообщало, что гражданин России Даниил Мухаметов, 2004 года рождения, спрыгнул с транзитного поезда Адлер-Калининград 17 июня.

По данным полиции, когда до прибытия поезда на станцию Кибартай оставалось около 25 минут, между станциями Пильвишкяй и Кибартай проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек.

В начале июля прокуратура начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. Ранее сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) не возбуждали дело, поскольку не усмотрели в нём состава преступления.

Также после этого инцидента МВД объявило о разработке интегрированного алгоритма контроля калининградского транзита. 

Калининградский транзит осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским союзом и Россией и предусмотренных им обязательств.

Сотрудники СОГГЛ проверяют документы у российских пассажиров, следующих по упрощённому транзиту, в пунктах пропуска. Это гарантирует, что в страну не попадут непроверенные, скрывающиеся лица, а также что все следующие поездом лица будут проверены в соответствии с требованиями Шенгенского кодекса о границах.

Граждане России, намеревающиеся проследовать через Литву, не должны представлять угрозу национальной безопасности, не должны быть включены в списки разыскиваемых лиц, иметь действительные и соответствующие документы и визы или специальное разрешение на транзит.

Аналогичный случай побега из поезда был зафиксирован в 2020 году, когда гражданин Узбекистана выпрыгнул из поезда недалеко от Вильнюса и погиб в результате несчастного случая.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО) (1)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (1)

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (1)

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (1)

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (1)

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (1)

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (1)

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

