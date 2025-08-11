«У меня также есть только предварительная информация о том, что он был задержан, но в другой стране. Пока я не могу дать более подробных комментариев», — сказала она журналистам в понедельник.

О том, что россиянин обнаружен, МВД сообщило в начале августа. Тогда было заявлено, что его местонахождение известно соответствующим службам, однако в связи с продолжающимся расследованием дальнейшие подробности не разглашались.

Агентство BNS сообщало, что гражданин России Даниил Мухаметов, 2004 года рождения, спрыгнул с транзитного поезда Адлер-Калининград 17 июня.

По данным полиции, когда до прибытия поезда на станцию Кибартай оставалось около 25 минут, между станциями Пильвишкяй и Кибартай проводник заметил открытую дверь поезда, через которую мог выпрыгнуть человек.

В начале июля прокуратура начала досудебное расследование по факту незаконного пересечения государственной границы. Ранее сотрудники Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) не возбуждали дело, поскольку не усмотрели в нём состава преступления.

Также после этого инцидента МВД объявило о разработке интегрированного алгоритма контроля калининградского транзита.

Калининградский транзит осуществляется на основании действующего соглашения между Европейским союзом и Россией и предусмотренных им обязательств.

Сотрудники СОГГЛ проверяют документы у российских пассажиров, следующих по упрощённому транзиту, в пунктах пропуска. Это гарантирует, что в страну не попадут непроверенные, скрывающиеся лица, а также что все следующие поездом лица будут проверены в соответствии с требованиями Шенгенского кодекса о границах.

Граждане России, намеревающиеся проследовать через Литву, не должны представлять угрозу национальной безопасности, не должны быть включены в списки разыскиваемых лиц, иметь действительные и соответствующие документы и визы или специальное разрешение на транзит.

Аналогичный случай побега из поезда был зафиксирован в 2020 году, когда гражданин Узбекистана выпрыгнул из поезда недалеко от Вильнюса и погиб в результате несчастного случая.