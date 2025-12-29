Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Задаток при продаже квартиры: сумма, условия, последствия отказа

29 декабря, 2025

Юридическая консультация

"Собираюсь продать квартиру. Скажите, в каком размере можно установить rokas naudu и сколько покупатель обязан мне будет заплатить эту rokas naudu, если он откажется в итоге купить квартиру? Обязательно заключать об этом договор у нотариуса?"

По задатком (rokas naudа) понимается то, что при заключении договора одна сторона дает другой не только в качестве доказательства окончательно заключенного договора, но вместе с тем и в качестве обеспечения его исполнения. В качестве задатка могут даваться не только деньги, но и иные ценности.

Размер задатка и основные условия договора

Согласно статье 1726 Гражданского закона, размер задатка определяется по соглашению сторон.

После исполнения обеспеченного задатком договора задаток или возвращается тому, от кого он получен, или засчитывается ему в исполнение договора, если между сторонами договора не существовало иной договоренности.

Обычно договор задатка заключается при купле-продаже недвижимости, когда задаток передается в денежной сумме, которая впоследствии засчитывается в сумму стоимости продаваемой недвижимости.

Основные условия договора:

- срок его действия — это дата, до которой должен быть заключен договор купли-продажи недвижимости;

- объект покупки — продаваемая недвижимость, ее обременения или их отсутствие;

- сумма задатка и общая стоимость недвижимости.

В договор можно включить и другие условия.

Последствия неисполнения договора

Если исполнение договора не состоялось по вине продавца недвижимости, то он обязан возвратить полученный задаток покупателю в двойном размере. Если же в неисполнении договора виноват покупатель, то он утрачивает право требовать возврата задатка и задаток остается у продавца. Помимо этого, и в одном, и во втором случаях виновный должен возместить другой стороне все убытки.

Обращаем внимание, что если договор не был исполнен из-за того, что стороны по взаимному добровольному соглашению решили его отменить, или из-за того, что договор стало невозможно исполнить не по вине того, кто дал задаток, тогда этот задаток  должен быть ему возвращен.

Заключение

Таким образом, задаток обеспечивает интересы обеих сторон: защищает продавца, если покупатель отказывается от сделки, и защищает покупателя, если отказ происходит по вине продавца.

Размер задатка определяется по взаимному соглашению и не ограничен законом, поэтому можно договориться о любой сумме, которая устроит обе стороны. На практике это обычно 5–10% от указанной в договоре купли-продажи стоимости квартиры.

Если покупатель впоследствии решит не покупать квартиру без уважительной на то причины, то задаток остается у вас. Если же вы откажетесь от сделки по своей вине, то вы будете обязаны вернуть покупателю задаток уже в двойном размере. При взаимном согласии сторон или при возникновении ситуации, которая не зависит от покупателя (например форс-мажорные обстоятельства), продавец обязан вернуть покупателю задаток в полном объеме.

Договор задатка заключать у нотариуса необязательно.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

Скажите, работнику частной фирмы тоже предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, если у него трое детей и трудовой договор заключен уже почти три года назад?

Статья 151 Закона о труде устанавливает, что ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск предоставляется:

- работникам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет или ребенок с инвалидностью до 18 лет, — три рабочих дня;

- работникам, чья работа связана с особым риском, — не менее трех рабочих дней;

- работникам, на иждивении которых находится меньше трех детей в возрасте до 14 лет — не менее одного рабочего дня.

В коллективном договоре или трудовом договоре могут быть предусмотрены и другие случаи (ночная работа, сменная работа, длительный стаж и т. д.), когда работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск.

Ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск за текущий год предоставляется и используется до ежегодного оплачиваемого отпуска следующего года. А перенос или продление ежегодного дополнительного отпуска допускается только в случае временной нетрудоспособности работника.

Действия Закона о труде распространяются в том числе на трудовые отношения, установленные между работником и частным предприятием.

Трудовой стаж не влияет на право получить ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск — право возникает автоматически каждый год, пока сохраняются условия, указанные в статье 151.

Оказание парикмахерских услуг в качестве самозанятого лица

Я проработала в парикмахерской около семи лет и теперь хочу работать сама на себя, оказывать услуги у себя дома или в доме клиента как самозанятое лицо. Скажите, что нужно для этого?

Лица, предоставляющие услуги в области ухода за красотой, в том числе в области оказания парикмахерских услуг, включая выезд к клиенту, обязаны уведомить Инспекцию здоровья (далее – инспекция) о начале хозяйственной деятельности. Порядок уведомления установлен правилами Кабинета министров «Порядок, в котором предоставляющие услуги в области красоты и татуажа уведомляют о начале хозяйственной деятельности».

Подача уведомления

Уведомление может быть подано лично, отправлено по почте или в электронном виде (подписано электронной подписью) либо подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.latvija.lv (необходимо заполнить специальную онлайн-форму и авторизоваться с использованием доступных на портале средств идентификации личности).

В уведомлении указываются персональные данные лица, вид предоставляемой услуги, место ее оказания и контактная информация. Бланк уведомления можно найти на сайте инспекции по адресу: www.vi.gov.lv. 

Инспекция имеет право проверять соответствие предоставленной информации. В случае изменения информации об этом также необходимо уведомить инспекцию.

Если регистрация в инспекции пройдена успешно, лицо вносится в регистр юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в области ухода за красотой и татуажа. Данный регистр является публичным и доступен в разделе «Регистры и базы данных» на сайте инспекции.

О гигиенических требованиях

Кроме вышеуказанного лицо, предоставляющее услуги в сфере ухода за красотой, должно обладать соответствующими знаниями о требованиях к гигиене, дезинфекции и стерилизации в данной сфере. Эти требования указаны в правилах Кабинета министров «Гигиенические требования к предоставлению услуг в области ухода за красотой», которые определяют:

1) гигиенические требования для субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих услуги в области красоты, включая парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги с использованием физических, физиотерапевтических и химических методов (далее – услуга в области красоты);

2) требования к компетенции лиц в области гигиены;

3) порядок обучения лиц в области гигиены;

4) требования к программе обучения в области гигиены, а также образец свидетельства и порядок его выдачи.

О получении дополнительной информации

Для того чтобы оказывать услуги в качестве самозанятого лица, необходимо зарегистрироваться в этом статусе в Службе госдоходов. Информацию об этом вы сможете найти на сайте Службы госдоходов по адресу: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji.

Поскольку ответ носит общий характер, вам необходимо обратиться за более подробной информацией в Инспекцию здоровья. Контактный телефон - 67081600, адрес электронной почты: pasts@vi.gov.lv.

 

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические
Важно

Чёрное рождество: минувшие выходные спасатели оценивают как трагические

"Долечили" до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы
Важно

“Долечили” до комы: после жалоб больница отстранила врача от работы

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями
Важно

Осторожно! Надвигается снежная буря с громом и молниями

Минэнерго Украины: нужно два месяца без обстрелов для полного восстановления энергосистемы

Важно 17:45

Важно 0 комментариев

В случае прекращения ударов по энергетике Украина сможет в течение двух месяцев вернуться к жизни без отключений света, заявил и. о. министра энергетики Артём Некрасов.

Читать
Загрузка

Лавров: Украина пыталась атаковать резиденцию Путина

Важно 17:41

Важно 0 комментариев

ВСУ пытались атаковать резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области 91 БПЛА, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в связи с этим Москва "пересмотрит" свою переговорную позицию, сообщает DW.

Читать

Поднял в воздух и повалил: Вентспилс остался без главной елки города? (ФОТО)

Важно 17:35

Важно 0 комментариев

В Вентспилсе начался демонтаж праздничных елок, пострадавших от сильного ветра, при этом елку с Ратушной площади перевезли на площадь Лиелайс.

Читать

В возрасте 42 лет умер депутат Сейма Эдгар Зелдерис

Новости Латвии 17:33

Новости Латвии 0 комментариев

После продолжительных проблем со здоровьем в возрасте 42 лет скончался депутат Сейма Эдгар Зелдерис, подтвердили агентству ЛЕТА в пресс-службе Сейма.

Читать

Новый год: как работают магазины и когда можно купить алкоголь?

Важно 17:26

Важно 0 комментариев

Впереди Новогодние праздники и следует учитывать, что торговые центры Риги будут работать по сокращенному графику. Кроме того, не забывайте, что и алкоголь в праздники продается с учетом ограничений в выходные дни. Вот краткий список, что нужно знать, чтобы Новый год не оказался испорчен из-за досадных недоразумений.

Читать

В океане пропали «зомби-черви» — почему учёные в панике?

Наука 17:17

Наука 0 комментариев

В фильмах ужасов самое страшное — то, чего не видно.
В глубинах Тихого океана сейчас происходит нечто похожее: учёные не могут найти существ, которые должны быть там обязательно.

Читать

Абрамович отказался передать Киеву деньги от продажи «Челси»

Мир 17:15

Мир 0 комментариев

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать средства от продажи футбольного клуба "Челси" на гуманитарную помощь Украине, пока правительство британского офшорного острова Джерси не прекратит расследование и не отзовет судебный иск против бизнесмена. Об этом в понедельник, 29 декабря, сообщает газета The Times.

Читать