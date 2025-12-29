Задаток при продаже квартиры: сумма, условия, последствия отказа

По задатком (rokas naudа) понимается то, что при заключении договора одна сторона дает другой не только в качестве доказательства окончательно заключенного договора, но вместе с тем и в качестве обеспечения его исполнения. В качестве задатка могут даваться не только деньги, но и иные ценности.

Размер задатка и основные условия договора

Согласно статье 1726 Гражданского закона, размер задатка определяется по соглашению сторон.

После исполнения обеспеченного задатком договора задаток или возвращается тому, от кого он получен, или засчитывается ему в исполнение договора, если между сторонами договора не существовало иной договоренности.

Обычно договор задатка заключается при купле-продаже недвижимости, когда задаток передается в денежной сумме, которая впоследствии засчитывается в сумму стоимости продаваемой недвижимости.

Основные условия договора:

- срок его действия — это дата, до которой должен быть заключен договор купли-продажи недвижимости;

- объект покупки — продаваемая недвижимость, ее обременения или их отсутствие;

- сумма задатка и общая стоимость недвижимости.

В договор можно включить и другие условия.

Последствия неисполнения договора

Если исполнение договора не состоялось по вине продавца недвижимости, то он обязан возвратить полученный задаток покупателю в двойном размере. Если же в неисполнении договора виноват покупатель, то он утрачивает право требовать возврата задатка и задаток остается у продавца. Помимо этого, и в одном, и во втором случаях виновный должен возместить другой стороне все убытки.

Обращаем внимание, что если договор не был исполнен из-за того, что стороны по взаимному добровольному соглашению решили его отменить, или из-за того, что договор стало невозможно исполнить не по вине того, кто дал задаток, тогда этот задаток должен быть ему возвращен.

Заключение

Таким образом, задаток обеспечивает интересы обеих сторон: защищает продавца, если покупатель отказывается от сделки, и защищает покупателя, если отказ происходит по вине продавца.

Размер задатка определяется по взаимному соглашению и не ограничен законом, поэтому можно договориться о любой сумме, которая устроит обе стороны. На практике это обычно 5–10% от указанной в договоре купли-продажи стоимости квартиры.

Если покупатель впоследствии решит не покупать квартиру без уважительной на то причины, то задаток остается у вас. Если же вы откажетесь от сделки по своей вине, то вы будете обязаны вернуть покупателю задаток уже в двойном размере. При взаимном согласии сторон или при возникновении ситуации, которая не зависит от покупателя (например форс-мажорные обстоятельства), продавец обязан вернуть покупателю задаток в полном объеме.

Договор задатка заключать у нотариуса необязательно.

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

Скажите, работнику частной фирмы тоже предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, если у него трое детей и трудовой договор заключен уже почти три года назад?

Статья 151 Закона о труде устанавливает, что ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск предоставляется:

- работникам, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 16 лет или ребенок с инвалидностью до 18 лет, — три рабочих дня;

- работникам, чья работа связана с особым риском, — не менее трех рабочих дней;

- работникам, на иждивении которых находится меньше трех детей в возрасте до 14 лет — не менее одного рабочего дня.

В коллективном договоре или трудовом договоре могут быть предусмотрены и другие случаи (ночная работа, сменная работа, длительный стаж и т. д.), когда работнику предоставляется ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск.

Ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск за текущий год предоставляется и используется до ежегодного оплачиваемого отпуска следующего года. А перенос или продление ежегодного дополнительного отпуска допускается только в случае временной нетрудоспособности работника.

Действия Закона о труде распространяются в том числе на трудовые отношения, установленные между работником и частным предприятием.

Трудовой стаж не влияет на право получить ежегодный оплачиваемый дополнительный отпуск — право возникает автоматически каждый год, пока сохраняются условия, указанные в статье 151.

Оказание парикмахерских услуг в качестве самозанятого лица

Я проработала в парикмахерской около семи лет и теперь хочу работать сама на себя, оказывать услуги у себя дома или в доме клиента как самозанятое лицо. Скажите, что нужно для этого?

Лица, предоставляющие услуги в области ухода за красотой, в том числе в области оказания парикмахерских услуг, включая выезд к клиенту, обязаны уведомить Инспекцию здоровья (далее – инспекция) о начале хозяйственной деятельности. Порядок уведомления установлен правилами Кабинета министров «Порядок, в котором предоставляющие услуги в области красоты и татуажа уведомляют о начале хозяйственной деятельности».

Подача уведомления

Уведомление может быть подано лично, отправлено по почте или в электронном виде (подписано электронной подписью) либо подано через Единый портал государственных и муниципальных услуг www.latvija.lv (необходимо заполнить специальную онлайн-форму и авторизоваться с использованием доступных на портале средств идентификации личности).

В уведомлении указываются персональные данные лица, вид предоставляемой услуги, место ее оказания и контактная информация. Бланк уведомления можно найти на сайте инспекции по адресу: www.vi.gov.lv.

Инспекция имеет право проверять соответствие предоставленной информации. В случае изменения информации об этом также необходимо уведомить инспекцию.

Если регистрация в инспекции пройдена успешно, лицо вносится в регистр юридических и физических лиц, предоставляющих услуги в области ухода за красотой и татуажа. Данный регистр является публичным и доступен в разделе «Регистры и базы данных» на сайте инспекции.

О гигиенических требованиях

Кроме вышеуказанного лицо, предоставляющее услуги в сфере ухода за красотой, должно обладать соответствующими знаниями о требованиях к гигиене, дезинфекции и стерилизации в данной сфере. Эти требования указаны в правилах Кабинета министров «Гигиенические требования к предоставлению услуг в области ухода за красотой», которые определяют:

1) гигиенические требования для субъектов хозяйственной деятельности, предоставляющих услуги в области красоты, включая парикмахерские, маникюрные и педикюрные услуги с использованием физических, физиотерапевтических и химических методов (далее – услуга в области красоты);

2) требования к компетенции лиц в области гигиены;

3) порядок обучения лиц в области гигиены;

4) требования к программе обучения в области гигиены, а также образец свидетельства и порядок его выдачи.

О получении дополнительной информации

Для того чтобы оказывать услуги в качестве самозанятого лица, необходимо зарегистрироваться в этом статусе в Службе госдоходов. Информацию об этом вы сможете найти на сайте Службы госдоходов по адресу: https://www.vid.gov.lv/lv/saimnieciskas-darbibas-veiceji.

Поскольку ответ носит общий характер, вам необходимо обратиться за более подробной информацией в Инспекцию здоровья. Контактный телефон - 67081600, адрес электронной почты: pasts@vi.gov.lv.