Задача устарела: от общего «Дома для министерств» решено отказаться

В информационном отчете Министерства финансов говорится, что общая ориентировочная стоимость первого этапа создания офиса государственных учреждений на улице Элизабетес и бульваре Кронвалда оценивается в 61,481 млн евро без учета налога на добавленную стоимость.

Учитывая, что возможности и приоритеты государственного бюджета в настоящее время не позволяют делать значительные капитальные вложения, правительство сочло эту задачу устаревшей.

29 ноября 2022 года Кабинет министров поручил ГАО "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) в сотрудничестве с органами госуправления до октября 2023 года разработать план создания единого офиса государственных учреждений.

В сентябре 2024 года VNĪ сообщило, что рассматривается несколько сценариев. Первый сценарий предусматривал создание Дома министерств. Проект предусматривал создание современных рабочих помещений для восьми министерств, что позволило бы сократить площадь государственных учреждений. В долгосрочной перспективе это решение позволило бы государству сэкономить до 156 миллионов евро.

Второй сценарий предусматривал отсрочку принятия решения. Если решение о создании Дома министерств будет отложено, VNĪ продолжило бы управлять зданием и законсервировало бы его.

Третий сценарий предусматривает отказ от проекта Дома министерств. В таком случае здания на улице Элизабетес, 2 и бульваре Кронвалда, 6 будут проданы, что позволит VNĪ получить средства для развития других проектов.