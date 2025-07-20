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Задача со звёздочкой: как туристу с круизного лайнера попасть в центр и обратно? (ФОТО)

Редакция PRESS 20 июля, 2025 11:38

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Специалист по коммуникации Майя Крастиня опубликовала в соцсети "Х" фото, подписав его следующим образом: "Иллюстрированная загадка: как круизному туристу добраться в центр и обратно на судно?"

На фото видно, как туристы пытаются перейти улицу Экспорта в месте с интенсивным уличным движением, где нет пешеходного перехода. По-видимому, они не знали, что ближайшая "зебра" находится на расстоянии примерно 500 м. Как пишет далее в комментариях Крастиня, план обустройства в этом месте пешеходного перехода якобы существует, но в Риге все делается очень медленно. Она считает, что это важный вопрос: "Это не первоочередная туристическая аудитория для Рижской думы. Они в городе тратят относительно мало, так как спят и завтракают на борту судна. Но их относительно много, и с тех пор как потеряны российские туристы, каждый турист должен иметь вес".

Что думают по этому поводу комментаторы:

- Может быть, соблюдая ПДД?

- В этом самая большая проблема, если посмотреть на глобус. Напротив круизных судов земля по ту сторону дороги частная, так что нет никакой возможности именно напротив построить нормальный пешеходный переход, так как некуда. Разве что в обмен на инфраструктуру Wondersala, может быть.

- И ржавые перила моста как символ экономической депрессии и безнадежной стагфляции.

- На машине? Как нормальные люди. 

- Майя, хотелось бы думать, что туристы - не просто стадо баранов. Есть такая штука, как Google maps. Что делать туристу, если внезапно затоплено метро и нет ни одного оповещения на английском? Реальная ситуация только что в Португалии. Google maps!

- Если бы Рижская дума была по-настоящему заинтересована в туристах из порта, эта проблема была бы решена в суперкороткое время.

- Гостям по крайней мере было бы что уникального вспомнить о Риге. У нас еще есть возможности! Полицейские экипажи, которые сопровождают при переходе через магистральную улицу, например. И раздают сувениры. А что?..

- Нечего по центру шляться, надо было на судне сидеть.

- По этой логике переезды надо делать через каждые 20 метров, потому что кому-то будет лень идти и понадобится переходить именно здесь!

- Рижский пассажирский порт - одно из немногих мест в Риге, за которые мне реально стыдно... Трудно поверить, что можно построить Южный мост, сваи для железнодорожного моста и еще всякие чудеса, а пристань для паромов в порядок привести невозможно.

- Он должен доказать, что достоин попасть обратно на судно.

- Тут полная засада, потому что во всем квартале вплоть до Национального театра ни одного пешезодного перехода нет.

- Не надо добираться... Это приключение с ночлегом в социальном доме, нищенствованием... и счастливым спасением в конце.

- Кирсиса, предыдущего мэра из "Нового единства", а до этого главу комитета по сообщению, это совершенно не интересовало... Посмотрим, что будет теперь.

- Туристы сразу, сойдя с судна, могут любоваться облупленным и проржавевшим восточноевропейским постсоветским очарованием. Может быть, надо зафиксировать это в ЮНЕСКО?

- Да-да, выдумайте еще - пешеходный переход там устроить! Либо туннель, либо лучше не думайте об этом. У вас как-то совсем плохо с организацией движения. Даже одного балла поставить нельзя, скорее, баллы с минусами.

- Заплатив штраф за пересечение проезжей части в неположенном месте и вытаптывание зеленой зоны. Туристы нам нужны для пополнения городского бюджета и больше ни для чего.

- А разве мост, с которого велась съемка, безопасен для пешеходов?

(Иллюстративное фото.)

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Комментарии (0) 1 реакций
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