«Зачем мучить город»: когда перестроят рижский мост на Алтонавас?

Мост на улице Алтонавас был важнейшим узлом транспортной инфраструктуры. Однако в ходе осмотра путепровода, построенного в 1910 году, муниципалитет получил информацию о том, что в ходе проверки была обнаружена потенциально опасная деформация. Поскольку по мосту проходит большой транспортный поток, ходят автобусы, а железнодорожные пути под мостом создают дополнительную вибрацию, было принято решение о временном закрытии моста до более тщательного осмотра. Это «временное» состояние продолжается и по сей день.

Занятия возобновились в Английской гимназии и других учебных заведениях Пардаугавы, связанных с закрытым мостом. Многие автомобилисты теперь ездят по улице Лиепаяс в районе больницы имени Страдиня, где асфальт с каждой неделей становится всё хуже, образуются огромные выбоины, а пациентов скорой помощи, которых везут в больницу, подбрасывает на кушетках.

Журналист отправил вопросы нескольким лидерам правящих фракций Рижской думы и членам Рижского комитета по дорожным движениям и транспорту, но, кроме вице-мэра Риги Мариса Спринджукса («Единый список»), за неделю никто не ответил – даже самые отзывчивые, которые, впрочем, охотно и откровенно общаются со СМИ. Проблема, вероятно, в том, что политикам местного самоуправления сейчас нечего сказать – нечего обещать, о мосте забудут. И они спокойны, потому что в первые дни после закрытия моста в Пардаугаве царило транспортное безумие, но со временем, люди привыкли, стали раньше выходить из дома, нашли другие маршруты, например, уже упомянутую улицу Лиепаяс.

Неужели мост настолько небезопасен, что по нему нельзя ездить на автомобилях (по крайней мере, в одном направлении)?

Разве нельзя построить временный мост поблизости?

Нельзя ли установить временный железнодорожный переезд или переезды на улицах Алтонавас и Робежу?

Сейчас на улице Робежу, недалеко от железной дороги, ведутся масштабные строительные работы — экскаватор копает, рабочие возятся, но это не связано с возможным строительством железнодорожного переезда — там обустраивают небольшую парковку и велопарковку, чтобы людям было удобнее садиться в поезд «ViVi», который останавливается на станции Биерини/Детская больница...

Но - относительно моста на Алтонавас ничего не решается, в гордуме укоренилось мнение, что сделать вообще ничего нельзя и все должно остаться как есть.

Предыдущая дума возлагала большие надежды на «Rail Baltica», на то, что европейские деньги хлынут в Ригу, и тогда всё будет построено, включая железнодорожный переезд на улице Алтонавас. Но ничего подобного не происходит и не произойдёт ещё долгое время.

Марис Спринджукс, однако, пообещал журналистам поднять этот вопрос в Рижской думе: «Нельзя мучить город».