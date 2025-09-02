Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«Зачем мучить город»: когда перестроят рижский мост на Алтонавас?

Neatkarīgā Rīta Avīze 2 сентября, 2025 10:03

Латышские СМИ 0 комментариев

5 апреля прошлого года в Риге был закрыт мост через железную дорогу на улице Алтонавас. Это создало огромные неудобства для жителей и общественного транспорта: приходится преодолевать большие ненужные расстояния на автомобилях, движение замедляется, образуются пробки. Однако в Рижской думе проблема «горбатого» моста отложена в дальний ящик, и, похоже, о ней вообще никто не думает. Точнее, почти никто, пишет Марис Краутманис на портале nra.lv.

Мост на улице Алтонавас был важнейшим узлом транспортной инфраструктуры. Однако в ходе осмотра путепровода, построенного в 1910 году, муниципалитет получил информацию о том, что в ходе проверки была обнаружена потенциально опасная деформация. Поскольку по мосту проходит большой транспортный поток, ходят автобусы, а железнодорожные пути под мостом создают дополнительную вибрацию, было принято решение о временном закрытии моста до более тщательного осмотра. Это «временное» состояние продолжается и по сей день.

Занятия возобновились в Английской гимназии и других учебных заведениях Пардаугавы, связанных с закрытым мостом. Многие автомобилисты теперь ездят по улице Лиепаяс в районе больницы имени Страдиня, где асфальт с каждой неделей становится всё хуже, образуются огромные выбоины, а пациентов скорой помощи, которых везут в больницу, подбрасывает на кушетках.

Журналист отправил вопросы нескольким лидерам правящих фракций Рижской думы и членам Рижского комитета по дорожным движениям и транспорту, но, кроме вице-мэра Риги Мариса Спринджукса («Единый список»), за неделю никто не ответил – даже самые отзывчивые, которые, впрочем, охотно и откровенно общаются со СМИ. Проблема, вероятно, в том, что политикам местного самоуправления сейчас нечего сказать – нечего обещать, о мосте забудут. И они спокойны, потому что в первые дни после закрытия моста в Пардаугаве царило транспортное безумие, но со временем, люди привыкли, стали раньше выходить из дома, нашли другие маршруты, например, уже упомянутую улицу Лиепаяс.

Неужели мост настолько небезопасен, что по нему нельзя ездить на автомобилях (по крайней мере, в одном направлении)?

Разве нельзя построить временный мост поблизости?

Нельзя ли установить временный железнодорожный переезд или переезды на улицах Алтонавас и Робежу?

Сейчас на улице Робежу, недалеко от железной дороги, ведутся масштабные строительные работы — экскаватор копает, рабочие возятся, но это не связано с возможным строительством железнодорожного переезда — там обустраивают небольшую парковку и велопарковку, чтобы людям было удобнее садиться в поезд «ViVi», который останавливается на станции Биерини/Детская больница...

Но - относительно моста на Алтонавас ничего не решается, в гордуме укоренилось мнение, что сделать вообще ничего нельзя и все должно остаться как есть.

Предыдущая дума возлагала большие надежды на «Rail Baltica», на то, что европейские деньги хлынут в Ригу, и тогда всё будет построено, включая железнодорожный переезд на улице Алтонавас. Но ничего подобного не происходит и не произойдёт ещё долгое время.

Марис Спринджукс, однако, пообещал журналистам поднять этот вопрос в Рижской думе: «Нельзя мучить город».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Будет ли «Запад-2025» прикрытием для инфовойны против Балтии?
Bitnews.lv 8 часов назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Как обязательный призыв женщин сочетается с выходными по случаю менструации?
Bitnews.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать