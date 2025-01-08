Зачем государство вливает в airBaltic миллионы: «Депутаты волнуются, смогут ли вылететь из Латвии в час Х»

«В принципе, рынку следовало дать возможность разобраться самому. Появятся авиакомпании, которые возьмутся заполнить этот рынок и обеспечить полеты», - подчеркнул Линужа.

«Но поскольку государство просто вложило несоразмерные деньги – фактически оно застряло в этом, так что сейчас второй эпизод, кого-то снова надо спасать! Для меня это выглядит как шантаж со стороны "airBaltic"", - добавила она в программе ТВ24, комментируя отмену тысяч рейсов авиакомпании "airBaltic". Поэтому Линужа считает, что допущена одна ошибка, то есть "влезло государство".

«Но тогда возникает вопрос – почему это произошло? По моему непрофессиональному мнению, это произошло по одной причине, если мы отложим финансовые вопросы. Просто потому, что наши депутаты просто очень волнуются, смогут ли они в час Х вылететь и сбежать из Латвии?» - указала она.