«Заберу как получится»: хозяйка бросила собаку у дерева. Полиция возбудила дело

Сообщение о животном поступило 8 марта около 18:30. Очевидцы рассказали полиции, что на улице Пилтенес к дереву привязана собака, которая, по их словам, находилась там уже несколько часов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что рядом с животным не было ни воды, ни корма. Полицейские попытались связаться с предполагаемой владелицей собаки по адресу, где она могла проживать, однако женщина не отвечала на звонки.

Чтобы обеспечить животному помощь, сотрудники полиции вызвали службу отлова животных, которая должна была доставить собаку в приют.

Около 19:40 на место прибыла хозяйка животного. Сначала женщина отказалась назвать свои персональные данные или предъявить документ, удостоверяющий личность.

По словам владелицы, она не считает свои действия нарушением.

«Я привязала собаку к дереву в 15:45. У меня были свои дела, я собиралась вернуться за собакой, как получится», — объяснила женщина. Она также заявила, что не оставила собаке воду и корм, поскольку, по её словам, животное пило воду утром около 10 часов.

Полиция начала административные процессы за отказ раскрыть личность и за нарушение требований по защите животных. Согласно закону о защите животных, за подобные нарушения физическому лицу может грозить штраф до 1750 евро, а юридическому лицу — от 110 до 2500 евро.

После рассмотрения дела материалы будут переданы в административную комиссию самоуправления, которая примет окончательное решение о наказании.