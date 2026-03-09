«Заберу как получится»: хозяйка бросила собаку у дерева. Полиция возбудила дело

Редакция PRESS 9 марта, 2026 16:44

ЧП и криминал 0 комментариев

В Лиепае полиция начала административные процессы после случая с собакой, которую хозяйка на несколько часов оставила привязанной к дереву без воды и еды. Об этом агентству LETA сообщила специалист отдела общественных связей Государственной полиции Мадара Шершнёва.

Сообщение о животном поступило 8 марта около 18:30. Очевидцы рассказали полиции, что на улице Пилтенес к дереву привязана собака, которая, по их словам, находилась там уже несколько часов.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили, что рядом с животным не было ни воды, ни корма. Полицейские попытались связаться с предполагаемой владелицей собаки по адресу, где она могла проживать, однако женщина не отвечала на звонки.

Чтобы обеспечить животному помощь, сотрудники полиции вызвали службу отлова животных, которая должна была доставить собаку в приют.

Около 19:40 на место прибыла хозяйка животного. Сначала женщина отказалась назвать свои персональные данные или предъявить документ, удостоверяющий личность.

По словам владелицы, она не считает свои действия нарушением.

«Я привязала собаку к дереву в 15:45. У меня были свои дела, я собиралась вернуться за собакой, как получится», — объяснила женщина. Она также заявила, что не оставила собаке воду и корм, поскольку, по её словам, животное пило воду утром около 10 часов.

Полиция начала административные процессы за отказ раскрыть личность и за нарушение требований по защите животных. Согласно закону о защите животных, за подобные нарушения физическому лицу может грозить штраф до 1750 евро, а юридическому лицу — от 110 до 2500 евро.

После рассмотрения дела материалы будут переданы в административную комиссию самоуправления, которая примет окончательное решение о наказании.

Проблемы с техническими решениями: Ринкевич о подсчете голосов вручную

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

При необходимости метод подсчета голосов на выборах в 15-й Сейм может быть закреплен поправками к закону, заявил в понедельник журналистам президент Латвии Эдгар Ринкевич.

Станет на градус-два прохладнее: прогноз погоды на вторник

Во вторник небо над Латвией будет частично закрыто облаками и станет на градус-два прохладнее, прогнозируют синоптики. Существенных осадков не ожидается. Ночью в некоторых районах образуется туман. Будет дуть юго-западный ветер от слабого до умеренного.

Ограничения для личных авто: в Риге принята транспортная концепция до 2030 года

Совсем недавно в самоуправлении утверждена программа улучшения качества воздуха города Риги на 2026–2030 годы, в которой рассматриваются также вопросы организации движения. в агломерации Риги превышает средний по Латвии, отмечают разработчики программы — компания Estonian, Latvian & Lithuanian Environment.

Соцслужба будет получать выписки автоматически: получателей пособий станет меньше

С 2027 года Социальная служба будет получать выписки по счетам жителей Латвии автоматически через систему DigiSoc. Это коснется всех банков Латвии, почтовых расчетов, данных о вкладах и даже ценных бумагах, сообщает на своей странице в Facebook экономический журналист, автор программы "Акцент" Ольга Князева.

«Реально замёрз»: латвийский блогер все еще прячется от полиции в лесу

Обвиняемый в организации похищения человека Давидс Круминьш все еще скрывается от полиции.  12 ноября в ходе международной операции под руководством немецкой полиции, с участием латвийской Госполиции, а также правоохранительных органов Дании, Франции и Европола, были задержаны четверо граждан Латвии по подозрению в организации похищения человека в Германии.

Скандал с IT-закупками: в деле может быть замешан госсекретарь VARAM?

Министр смарт-администрации и регионального развития Раймонд Чударс («Новое Единство») отстранил государственного секретаря министерства Эдвина Балшевица от исполнения должностных обязанностей.

Латвия вывела своих солдат из Ирака: там слишком напряженная обстановка

В связи с резким ухудшением ситуации в регионе Ближнего Востока и риском эскалации конфликта Национальные вооружённые силы Латвии (НВС) приняли решение вывести трёх латвийских военнослужащих из миссии НАТО в Ираке.

