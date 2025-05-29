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За угрозы в Интернете могут начать штрафовать: Сейм рассматривает идею

Редакция PRESS 29 мая, 2025 12:18

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LETA

Депутаты Сейма передали на рассмотрение юридической комиссии предложенные партией "Прогрессивные" поправки к закону об административных нарушениях, касающиеся правонарушений в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка.

Поправки предусматривают введение административной ответственности за нарушения общественного порядка в публичной цифровой коммуникации, например, в социальных сетях.

Депутаты предлагают ввести ответственность за угрозы, направленные на безопасность, здоровье, жизнь или половую неприкосновенность человека, его близких или идентифицируемой группы лиц.

Также предлагается ввести ответственность за подстрекательство к причинению себе серьезного вреда или к совершению самоубийства. "Прогрессивные" также предлагают ввести административную ответственность за призывы к насилию в отношении человека или группы лиц.

Согласно предложениям по поправкам к закону, за такие правонарушения к виновным может применяться штраф в размере до 500 евро.

Как указывают "Прогрессивные", в современном обществе значительная часть коммуникации между людьми происходит в онлайне, особенно в социальных сетях, где они нередко высказывают угрозы, призывы к насилию или даже подстрекают к членовредительству. Подобные действия могут причинить большой вред не только конкретному человеку, на которого они направлены, но и обществу в целом, поскольку способствуют распространению страха, чувства небезопасности и нормализации агрессии.

Как отмечает партия, существующие нормы недостаточно эффективно охватывают подобные ситуации - уголовная ответственность наступает только в особых случаях, когда можно доказать, что угрозы могли быть реализованы, тогда как на уровне административных правонарушений такое поведение часто остается безнаказанным. "Прогрессивные" подчеркивают, что необходимо ввести четкий механизм, с помощью которого государство сможет реагировать на подобные нарушения в виде предупреждений или денежных штрафов.

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