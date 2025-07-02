5 июня лидер партии Алексей Росликов был выдворен с заседания Сейма за оскорбительное и агрессивное поведение. Вслед за Росликовым из зала вышли его коллеги по фракции.

25 июня президиум Сейма получил заявления депутатов фракции Светланы Чулковой, Натальи Марченко-Йодко, Екатерины Дрейлинг, Амиля Салимова, Ильи Иванова, Игоря Юдина, Ефимия Клементьева и Дмитрия Коваленко с просьбой оправдать их отсутствие на заседании 5 июня.

Миериня сообщила, что эти просьбы не были удовлетворены. В соответствии с регламентом Сейма, за каждое отсутствие на заседании парламента без уважительной причины удерживается 20% месячной зарплаты депутата. Месячная зарплата депутата парламента в 2025 году составляет 4330 евро до вычета налогов, однако фактическое вознаграждение каждого депутата может варьироваться в зависимости от его обязанностей. Например, в мае зарплата вышеупомянутых депутатов составляла от 2887 евро до 3969 евро.

Депутаты заявили, что их присутствие на указанном заседании стало невозможным из-за "недостаточного уважения к оппозиции и психологического давления".

Росликов на заседании 5 июня упрекнул партии латышского электората в притеснении русскоязычных, произнес несколько слов по-русски и показал грубый жест.