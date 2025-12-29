За каких жильцов квартиры нужно платить коммунальные услуги, а на ком можно сэкономить?

Закон не обязывает владельца недвижимости, например квартиры, декларировать свое место жительства по этому адресу. Правда, как мы сообщали ранее, в таком случае будет повышен налог на эту недвижимость – до 1,5%.

А как с оплатой коммунальных услуг? Никто не живет – значит, не надо платить за воду, вывоз мусора? Не все так просто...

Бесстрастные счета

Получив в наследство от бабушки квартиру – небольшую, в серийном доме, Агнесса не задекларировала там свое проживание и не жила: от родителей было ближе ездить на работу. Прикинув, что нежилая квартира обойдется дешево, она решила подумать, что делать: продать ее или сделать ремонт и сдавать потом, а может, и свою личную жизнь наладить?

Но первый счет, который она получила как хозяйка, ее не только удивил, а просто возмутил. Циркуляция воды – 9,30 евро, общее освещение в коридорах – 2,70 евро, обслуживание кодового замка на входной двери – 0,70, вывоз мусора – 5,60, обслуживание системы теплоснабжения - 4,30, отопление – 62 евро, а также плата за аренду хозяйской земли – 2,50.

А потом пришел налог на землю – повышенный: не 56 евро, а в 10 (!) раз больше. Получается, она сэкономила только на воде – холодной и горячей, которыми она не пользовалась.

“Наверное, это ошибка. Уплачу, а в следующем месяце мне платить не придется, а эта сумма как-то войдет в будущие счета, и мне полгода платить не надо будет, а то и больше”, - рассуждала новая хозяйка.

Правда, когда она решила получить разъяснение в домоуправлении, то столкнулась с жизненными реалиями, а именно: за все надо платить, даже если не живешь в своем доме.

В графе квитанции, где указывается число проживающих, стоит цифра 1. Живешь, не живешь - это никого не волнует. Владелец квартиры обязан платить за все услуги, которые получает квартира и дом, где она находится, - кроме тех услуг, за которые плата рассчитывается по счетчику. Так что, если у вас отопление не по счетчику, и за него надо платить. Даже если вы выключили радиаторы в своей квартире, вам домоуправление рассчитает плату за жилплощадь, исходя из среднего потребления по дому на квадратный метр...

А кому-то выгодно

В свою очередь Геннадий И. рассказал, что в квартире они живут вдвоем с женой, но та задекларировала свое место жительства на даче в Дарзини в Риге, иначе там пришлось бы платить повышенный налог на недвижимость. Так что квартирные счета семье приходят только за одного человека – задекларированного в квартире. А как мы помним, Агнесса, которая не живет и не пользуется своей квартирой, платит почти за все услуги.

Другая читательница написала, что она живет в двухэтажном доме, плата за коммунальные услуги жильцам здесь обходится дороже, чем в многоэтажных домах. Она живет одна, но плата за вывоз мусора с нее взимается в размере 6-6,50 евро. Женщина чуть ли не плачет:

- Я выношу всего два маленьких мешочка в неделю. Это очистки от картошки и капусты – и то бросаю их в коричневый контейнер как биоотходы, ну бывают еще обертки от масла, творога...

Что обидно: в доме в основном живут семьи по три, а то и четыре человека. Но все платят одинаково – с квартиры. Так решило собрание владельцев квартир большинством голосов. То есть квартиры, где живут по три-четыре человека, без зазрения совести проголосовали за поквартирную плату за вывоз мусора. Что делать пожилому человеку? Против большинства не попрешь. Демократия...

Дело в том, что в доме создано общество владельцев квартир, которое решило, например, отказаться от услуг дворника – убирают двор по очереди, а кто не может, как наша читательница, например, или не хочет, как кто-то другой, тот платит соседу, который убирает. Так что кто-то экономит, кто-то зарабатывает, а кто-то платит и платит.

Сейчас многие собственники квартир сдают свою недвижимость внаем. Часто получается, что в жилье задекларирован только один собственник, а фактически живет пара с двумя детьми. А счета приходят за одного человека. Или беда любого дома: в квартире живут человек шесть гастарбайтеров, а задекларированы двое супругов – владельцы квартиры. И весь дом платит за мусор и воду незадекларированных арендаторов...

Закон есть закон

Ситуации, когда люди за коммунальные услуги и обслуживание платят больше или, наоборот, меньше, чем положено по числу задекларированных в квартире людей, встречаются тут и там. Читатели часто спрашивают: есть ли нормативные акты, которые регламентируют порядок учета числа реально проживающих в квартире лиц для расчета оплаты жилья и коммунальных услуг?

- Порядок начисления платы за обслуживание квартиры и управление домом и связанные с этим услуги определяют правила Кабинета министров № 524, вытекающие из Закона об управлении жилыми домами, - разъясняет юрист Ирина САВЕЛЬЕВА.

(!) В правилах сказано, что плата за обслуживание не зависит от числа жильцов в квартире. Число проживающих в квартире лиц влияет только на оплату вывоза бытовых отходов, услуги ассенизации, обслуживание лифта.

V Плата может рассчитываться:

- пропорционально размеру идеальной части дома, которой владеет собственник квартиры;

- по числу задекларированных в квартире лиц;

- по числу фактически проживающих в квартире жильцов.

В домах, где создано общество владельцев квартир, вопросы порядка оплаты решаются на общем собрании. Если же в доме не создано общество, то управляющий рассчитывает плату за услуги по числу жильцов – чаще всего задекларированных в каждой квартире.

Почему, ведь это неправильно? Потому что считать фактически проживающих персон никто не будет. Дороже обойдется денно и нощно фиксировать, ночует тот или иной жилец в какой-то квартире. А может, он просто приходит в гости? И живет он в квартире или просто приходит в гости?

Соседи в своих свидетельствах не всегда объективны и часто действуют в своих интересах. Скажут, что у соседей живут 10 человек, чтобы себе уменьшить размер платы за мусор, например.

Поэтому в доме обычно договариваются, как считать: по головам или по декларации. Правила расчета платы за коммунальные услуги далеки от совершенства, и чаще всего управляющий просто выписывает счета по числу задекларированных в квартире лиц. Если в квартире никто не задекларирован, то условно считается, что там живет один человек.

(!) Правила Кабинета министров № 524 «Порядок, в котором рассчитывается и учитывается доля оплаты каждого владельца в жилом доме за услуги, необходимые для содержания жилого дома» (KArtIba, kAdA nosaka, aprEKina un uzskaita katra dz?vojamAs mAjas ?paSnieka maksAjamo daLu par dzIvojamAs mAjas uzturESanai nepiecieSamajiem pakalpojumiem) - на портале: likumi.lv

Подготовила Татьяна АНДРИАНОВА