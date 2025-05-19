За границу собираетесь? МИД создал цифровое приложение для путешественников

Министерство иностранных дел создало цифровое приложение «Travel Safely», в котором собрана информация о безопасных поездках за границу, сообщили в Министерстве иностранных дел.

При планировании поездки министерство рекомендует воспользоваться функцией планировщика и рекомендациями для путешественников, доступными в приложении. В случае возникновения чрезвычайной ситуации за рубежом вы можете связаться с Министерством иностранных дел в режиме 24/7, используя функцию кнопки вызова, встроенную в приложение.

Чтобы обеспечить себе беззаботную поездку, Министерство иностранных дел призывает вас ответственно подготовиться — выбрать безопасное место назначения, приобрести соответствующую туристическую страховку, проверить, какие документы вам и вашим детям необходимы для въезда в страну назначения, и загрузить недавно созданное приложение.

Как и в предыдущие годы, в этом году в ходе кампании в цифровой среде будут распространяться наглядные материалы и видеоролики с рекомендациями по ответственным путешествиям. Они будут демонстрироваться в аэропорту Риги, на Рижском автовокзале, а также будут доступны в социальных сетях и других местах.

С мая по конец августа видео- и аудиорекомендации кампании будут также транслироваться в социальных сетях.