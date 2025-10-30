Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За два месяца Украину покинули 100 тысяч молодых мужчин

© Deutsche Welle 30 октября, 2025 14:57

Мир 0 комментариев

LETA

Польша фиксирует массовый выезд из Украины молодых мужчин после принятия Киевом закона, разрешающего им покидать страну. За последние два месяца из Украины в Польшу выехали почти 100 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, сообщает в четверг, 30 октября, британская газета The Telegraph, ссылаясь на данные Пограничной службы Польши.

Из Украины в Польшу ежедневно выезжают 1600 молодых мужчин

По информации польских пограничников, с января 2025 года до момента вступления в силу новой законодательной нормы в конце августа в Польшу въехали в общей сложности около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Течение следующих двух месяцев этот показатель составил 98 500 человек, то есть около 1600 человек в день.

С 28 августа украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили свободный выезд из страны. До этой даты военное положение, действующее в Украине с начала развязанной Россией полномасштабной войны, за определенными исключениями запрещало покидать страну совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Цель этого шага - в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины", - написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Германию стало въезжать больше молодых украинцев

После смягчения запрета на выезд украинских мужчин число прошений о временной защите в Германии от этой группы выросло примерно со 100 до 1000 в неделю, сообщили 15 октября в министерстве внутренних дел ФРГ.

Общее число граждан Украины, ищущих защиту в ФРГ, тоже увеличилось. По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации был распределен 7961 человек из Украины, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

В конце октября премьер-министр Баварии и лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в ФРГ. "Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил консервативный политик в интервью газете Bild.

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 18:57

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Загрузка

Вот это повезло! Карлис Стрейпс удивлен размером своей пенсии

Важно 18:54

Важно 0 комментариев

Журналист Карлис Стрейпс всего три месяца находится на пенсии и не заметил недавней индексации пенсий, сообщает nra.lv со ссылкой на издание «Privātā Dzīve».

Ну и как жить? Новые данные по стоимости средней продуктовой корзины в Латвии

Новости Латвии 18:45

Новости Латвии 0 комментариев

Журналист ЛР4 Ольга Князева опубликовала на своей странице в Facebook диаграмму средней продуктовой корзины в Латвии из расчёта на месяц. Это свежие данные за текущий год.

И включать на всех каналах: нацактивисты нашли способ повышения патриотизма

Выбор редакции 18:35

Выбор редакции 0 комментариев

Нацактивист Карлис Кнаусс в Твиттере/X опубликовал предложение - как повысить патриотизм в стране.

В Латвии зарегистрировано три случая смерти людей от «болезни грызунов»

Важно 18:26

Важно 0 комментариев

В этом году в Латвии зарегистрировано 35 случаев заболевания лептоспирозом, в том числе поступило три сообщения о летальном исходе пациентов, сообщили агентству ЛЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Развелся, теперь борется за возврат своей фамилии: Дмитрий Дибров начал процесс

Важно 18:17

Важно 0 комментариев

Дмитрий и Полина Дибровы развелись после 16 лет брака. И, похоже, не так мирно, как они хотели бы представить публике. Сейчас бывшим предстоит решить вопросы, связанные со звездной фамилией.

Мэр Юрмалы подал в отставку! Что произошло? (Дополнено)

Выбор редакции 18:07

Выбор редакции 0 комментариев

Мэр Юрмалы Гатис Трукснис (LZP) не получил допуск к гостайне и разрешение на работу с государственными секретами, заявил политик на заседании думы в четверг. Хотя он считает решение Службы государственной безопасности противоправным, председатель думы подал в отставку.

