За два месяца Украину покинули 100 тысяч молодых мужчин

Из Украины в Польшу ежедневно выезжают 1600 молодых мужчин

По информации польских пограничников, с января 2025 года до момента вступления в силу новой законодательной нормы в конце августа в Польшу въехали в общей сложности около 45 300 украинских мужчин в возрасте от 18 до 22 лет. Течение следующих двух месяцев этот показатель составил 98 500 человек, то есть около 1600 человек в день.

С 28 августа украинским мужчинам в возрасте 18-22 лет разрешили свободный выезд из страны. До этой даты военное положение, действующее в Украине с начала развязанной Россией полномасштабной войны, за определенными исключениями запрещало покидать страну совершеннолетним мужчинам в возрасте до 60 лет.

"Цель этого шага - в первую очередь предоставить молодым украинцам более широкие возможности для обучения, стажировки, легального трудоустройства за границей, чтобы полученный опыт они впоследствии могли использовать для развития Украины", - написал в Telegram министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

В Германию стало въезжать больше молодых украинцев

После смягчения запрета на выезд украинских мужчин число прошений о временной защите в Германии от этой группы выросло примерно со 100 до 1000 в неделю, сообщили 15 октября в министерстве внутренних дел ФРГ.

Общее число граждан Украины, ищущих защиту в ФРГ, тоже увеличилось. По данным МВД, в мае 2025 года через систему регистрации был распределен 7961 человек из Украины, в августе - 11 277, а в сентябре - 18 755. Украинцы получают вид на жительство в соответствии со статьей 24 Закона о пребывании, который дает им право на немедленный доступ к рынку труда и социальным льготам.

В конце октября премьер-министр Баварии и лидер входящего в правящую в Германии коалицию Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder) призвал ограничить въезд молодых украинских мужчин в ФРГ. "Никому не поможет, если еще больше молодых людей из Украины приедут в Германию вместо того, чтобы защищать свою родину", - заявил консервативный политик в интервью газете Bild.