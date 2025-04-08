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За дорогую «скульптурную композицию» на базе в Адажи никто наказан не будет: Министерство обороны

© LETA 8 апреля, 2025 16:37

Новости Латвии 0 комментариев

В ходе служебной проверки Министерство обороны не выявило нарушений нормативных актов в связи с созданием у Адажской военной базы "военизированной скульптурной композиции", и ни к одному должностному лицу дисциплинарные взыскания не применены, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

Бронемашина, установленная на бетонный постамент, появилась на военной базе в октябре 2024 года. По информации оборонного ведомства, приблизительные затраты на реализацию проекта составили 183 000 евро, а в материалах, распространенных Госконтролем, указаны расходы в объеме 215 404 евро.

Министр обороны Андрис Спрудс в данной связи заявил, что было допущено нецелесообразное расходование финансирования, и инициировал служебную проверку, которая теперь завершилась без выявления нарушений.

Так как закупки, связанные с созданием композиции, проходили в ходе открытых конкурсов и критерием служила самая низкая цена и на уровне руководства Национальных вооруженных сил по-прежнему поддерживается потребность в данной композиции, был сделан вывод, что "в рассмотренных в ходе служебной проверки вопросах не обнаружено объективно обоснованного признака, который позволил бы расценить создание композиции как нецелесообразное", заключили в ведомстве.

Нарушений нормативных актов не выявлено, в связи с чем дисциплинарные взыскания не применены.

Между тем, Государственный контроль пришел к выводу, что создание "военизированной скульптурной композиции" на Адажской военной базе свидетельствует о проблемах в своевременном планировании, надзоре и коммуникации в Минбороны.

Минобороны обещает, что учтет указания Госконтроля о необходимости совершенствований в процессе долгосрочного и среднесрочного планирования развития инфраструктуры, а также проведения более тщательной оценки и применения более скоординированного подхода при строительстве объектов.

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