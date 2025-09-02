Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

«За что, Латвия!?» Жители оккупированных территорий Украины обижены — на что?

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 08:51

Выбор редакции

В редакцию обратилась расстроенная жительница Луганской области Галина. Женщина рассказала о том, что с 1 сентября практически все жители оккупированных территорий Украины оказались лишенными возможности въехать в Латвию из-за новых правил, которые несовместимы с реальностью.

Как уже сообщалось, с 1 сентября Латвия изменила порядок въезда на свою территорию для жителей ряда стран, в том числе, для жителей Украины и оккупированных территорий. Теперь, по-новому, желающие приехать в Латвию должны подать запрос по интернету по адресу eta.gov.lv минимум за 48 часов до въезда, где должны указать о себе ряд важный сведений.

-Это решение по сути отрезает для жителей оккупированных украинских территорий (так называемых ЛНР, ДНР) возможность въезда в Латвию хотя бы только по тому, что они давно уже отрезаны от возможности заходить на европейские и даже украинские сайты, - говорит Елена. И объясняет, что в условиях, когда в РФ сейчас даже поиски подобных адресов могут рассматриваться как враждебные режиму, экстремистские, люди оказываются лишенными возможности въехать в Латвию, потому что чисто физически не могут подать о себе затребованные сведения. Я уже не говорю о том, что декларацию нужно подавать только на двух языках - английском или латышском. 

-Кто-то скажет, что нечего путешествовать жителям этих территорий. Так нам вообще не до путешествий. Мы вынуждены ездить, в  том числе, через территорию Латвии - в основном, в Украину. Изредка - в Европу. По тем же юридическим делам в Киев, навещают родных и близких, которых на родину РФ теперь не пускает, да и к врачам хотя бы. Оттуда же разъехались лучшие специалисты. Дорога очень тяжеля и дорогая во всех отношениях - (в микроавтобусах по пятеро суток проводят!), а теперь она становится почти невозможной. Наверняка возникнут посредники, которые за дополнительную плату будут нам оформлять эти просьбы, и это ещё сильнее ухудшит нашу жизнь. Которая и без того даже морально маловыносима, а мы в этой ситуации вынуждены находиться уже больше 10 лет. 

...Получается, что на словах Латвия декларирует поддержку украинцев и категорическое неприятие оккупации территории Украины, а на деле просто отгораживается от этих и без того пострадавших людей. Никакого человеческого сочувствия. Или уже решили, что эти территории отрезанный ломоть?

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:40 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 3 часа назад
Суббота в Латвии: солнце сквозь дождевые облака
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать