«За что, Латвия!?» Жители оккупированных территорий Украины обижены — на что?

Как уже сообщалось, с 1 сентября Латвия изменила порядок въезда на свою территорию для жителей ряда стран, в том числе, для жителей Украины и оккупированных территорий. Теперь, по-новому, желающие приехать в Латвию должны подать запрос по интернету по адресу eta.gov.lv минимум за 48 часов до въезда, где должны указать о себе ряд важный сведений.

-Это решение по сути отрезает для жителей оккупированных украинских территорий (так называемых ЛНР, ДНР) возможность въезда в Латвию хотя бы только по тому, что они давно уже отрезаны от возможности заходить на европейские и даже украинские сайты, - говорит Елена. И объясняет, что в условиях, когда в РФ сейчас даже поиски подобных адресов могут рассматриваться как враждебные режиму, экстремистские, люди оказываются лишенными возможности въехать в Латвию, потому что чисто физически не могут подать о себе затребованные сведения. Я уже не говорю о том, что декларацию нужно подавать только на двух языках - английском или латышском.

-Кто-то скажет, что нечего путешествовать жителям этих территорий. Так нам вообще не до путешествий. Мы вынуждены ездить, в том числе, через территорию Латвии - в основном, в Украину. Изредка - в Европу. По тем же юридическим делам в Киев, навещают родных и близких, которых на родину РФ теперь не пускает, да и к врачам хотя бы. Оттуда же разъехались лучшие специалисты. Дорога очень тяжеля и дорогая во всех отношениях - (в микроавтобусах по пятеро суток проводят!), а теперь она становится почти невозможной. Наверняка возникнут посредники, которые за дополнительную плату будут нам оформлять эти просьбы, и это ещё сильнее ухудшит нашу жизнь. Которая и без того даже морально маловыносима, а мы в этой ситуации вынуждены находиться уже больше 10 лет.

...Получается, что на словах Латвия декларирует поддержку украинцев и категорическое неприятие оккупации территории Украины, а на деле просто отгораживается от этих и без того пострадавших людей. Никакого человеческого сочувствия. Или уже решили, что эти территории отрезанный ломоть?