Яунупс: премьер Латвии с каждым днём всё дальше от планеты Земля

Редакция PRESS 19 октября, 2025 06:20

Мнения 0 комментариев

скриншот с TV24

Бывший депутат Сейма и Рижской думы, член правления партии "Развитию Латвии", спортивный функционер Эдгар Яунупс прокомментировал на платформе "Х" недавнее высказывание премьер-министра Эвики Силини.

Он написал следующее: "Премьер-министр с каждым днём отдаляется от планеты Земля... а если серьёзно, то ясно, что "Единство" на выборах в следующем году будет пугать своего избирателя, помимо русских, ещё и предпринимателями. Прекрасно. Круг замкнулся".

Какое же высказывание Силини вызвало у экс-депутата такую реакцию?

Премьер недавно выступила в эфире Delfi TV, где шла речь о госбюджете на следующий год, и сказала, что спор между предпринимателями и правительством касается не госдолга, а ресурсов рабочей силы: "Мы боремся за одних и тех же людей. Они заинтересованы в том, чтобы мы больше увольняли работников, и это очень открытая борьба, на которую мы вышли с Латвийской конфедерацией работодателей. Но надо понимать, что и у нас работают качественные, образованные люди! Ну не могу я в какой-то день взять и сказать - мы будем линейно увольнять всех людей. Нам нужно, чтобы эти учреждения переориентировались по-умному".

В комментариях у Яунупса пишут:

- Пугают уже много лет. Ведь предприниматели - это те самые сволочи, которые ни налоги, ни зарплату не хотят платить.

- Ничего плохого нет. Отдаляется от Земли - это означает, что Маск отправит в полёт на Марс. Счастливого пути! Тебе тоже.

- Когда этот бред наконец закончится?! Мы тонем в болоте и достигли второго дна!

- Вряд ли публичный сектор так уж переполнен хорошими работниками... Вряд ли...

- Она давно уже живёт в космосе! Кариньш там рядом!

- Эдгар, она давно уже на другой орбите. Но тут уже речь о чиновниках, оторванных от реальности. Пока самим себя окупать не надо, мы ничего хорошего не дождёмся. Так сказать, латвийские предприниматели, вы только не подавитесь и не обрыгайтесь!

 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

