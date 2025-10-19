Яунупс: премьер Латвии с каждым днём всё дальше от планеты Земля

Он написал следующее: "Премьер-министр с каждым днём отдаляется от планеты Земля... а если серьёзно, то ясно, что "Единство" на выборах в следующем году будет пугать своего избирателя, помимо русских, ещё и предпринимателями. Прекрасно. Круг замкнулся".

Какое же высказывание Силини вызвало у экс-депутата такую реакцию?

Премьер недавно выступила в эфире Delfi TV, где шла речь о госбюджете на следующий год, и сказала, что спор между предпринимателями и правительством касается не госдолга, а ресурсов рабочей силы: "Мы боремся за одних и тех же людей. Они заинтересованы в том, чтобы мы больше увольняли работников, и это очень открытая борьба, на которую мы вышли с Латвийской конфедерацией работодателей. Но надо понимать, что и у нас работают качественные, образованные люди! Ну не могу я в какой-то день взять и сказать - мы будем линейно увольнять всех людей. Нам нужно, чтобы эти учреждения переориентировались по-умному".

В комментариях у Яунупса пишут:

- Пугают уже много лет. Ведь предприниматели - это те самые сволочи, которые ни налоги, ни зарплату не хотят платить.

- Ничего плохого нет. Отдаляется от Земли - это означает, что Маск отправит в полёт на Марс. Счастливого пути! Тебе тоже.

- Когда этот бред наконец закончится?! Мы тонем в болоте и достигли второго дна!

- Вряд ли публичный сектор так уж переполнен хорошими работниками... Вряд ли...

- Она давно уже живёт в космосе! Кариньш там рядом!

- Эдгар, она давно уже на другой орбите. Но тут уже речь о чиновниках, оторванных от реальности. Пока самим себя окупать не надо, мы ничего хорошего не дождёмся. Так сказать, латвийские предприниматели, вы только не подавитесь и не обрыгайтесь!