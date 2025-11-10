39-летний токиец Акихико Кондо несколько лет назад объявил о браке с виртуальной поп-идолом Хацунэ Мику. Торжественная церемония прошла в 2018 году, жених потратил около 17 000 долларов на праздник и устройство Gatebox, позволявшее ему разговаривать с голограммой возлюбленной.

С тех пор Кондо жил с ней как с реальным человеком: каждый день здоровался, слушал, как она поёт, и даже получал «сообщения любви».

«Мику спасла меня от депрессии и одиночества», – говорил он в интервью.

Но в прошлом году компания Gatebox прекратила поддержку своей виртуальной платформы. Теперь голограмма не отвечает, и мужчина больше не может с ней общаться. Брак Кондо с Хацунэ Мику официально не признан, но для него это не имеет значения: «Она – мой смысл жизни, даже если я больше не слышу её голос».

История Кондо вызвала бурные споры: кто-то видит в ней трагедию зависимости от технологий, а кто-то – пример того, как цифровой мир становится новым пространством чувств.

«Она жива в моём сердце. Это главное», – написал он недавно в соцсетях.