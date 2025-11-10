Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Японец потерял жену-голограмму после закрытия сервиса

Редакция PRESS 10 ноября, 2025 10:03

Когда компания закрыла поддержку своего устройства, его семья буквально исчезла.

39-летний токиец Акихико Кондо несколько лет назад объявил о браке с виртуальной поп-идолом Хацунэ Мику. Торжественная церемония прошла в 2018 году, жених потратил около 17 000 долларов на праздник и устройство Gatebox, позволявшее ему разговаривать с голограммой возлюбленной.

С тех пор Кондо жил с ней как с реальным человеком: каждый день здоровался, слушал, как она поёт, и даже получал «сообщения любви».
«Мику спасла меня от депрессии и одиночества», – говорил он в интервью.

Но в прошлом году компания Gatebox прекратила поддержку своей виртуальной платформы. Теперь голограмма не отвечает, и мужчина больше не может с ней общаться. Брак Кондо с Хацунэ Мику официально не признан, но для него это не имеет значения: «Она – мой смысл жизни, даже если я больше не слышу её голос».

История Кондо вызвала бурные споры: кто-то видит в ней трагедию зависимости от технологий, а кто-то – пример того, как цифровой мир становится новым пространством чувств.

«Она жива в моём сердце. Это главное», – написал он недавно в соцсетях.

Смертоносные волны Тенерифе унесли жизни трех человек, ещё 15 ранены (ВИДЕО)

Из-за сильного ветра у берегов Тенерифе высота волн достигала четырех метров. Как следствие, в результате нескольких инцидентов на различных пляжах острова погибли три человека и 15 пострадали. Власти призывают туристов соблюдать осторожность и не заходить в опасную зону.

«Может, большинство населения — всё же не агенты Кремля?» Херманис — о Стамбульской конвенции

Тема Стамбульской конвенции (СК) до сих пор, что называется, "не отпускает". Она - самая обсуждаемая в латвийском сегменте едва ли не любой соцсети, особенно "Х", где она просто в топе.

В Словакии столкнулись два поезда, пострадали десятки людей

При столкновении двух пассажирских поездов на западе Словакии, случившемся вечером в воскресенье, 9 ноября, пострадали десятки людей. Погибших в результате этой аварии не было, 11 человек были доставлены в больницы. Остальные пострадавшие получили лишь легкие ушибы и травмы.

Латвийские женщины 30–44 лет умирают вдвое чаще, чем в среднем по ЕС: СМИ

Уровень смертности среди женщин в Латвии остаётся тревожно высоким, особенно в возрастной группе 30–44 года, где он вдвое превышает среднеевропейский показатель, пишет mixnews.lv со ссылкой на Diena.

Шах и мат вам, расисты! Pietiek о человеке, который устроил резню в Лондоне

"Оказывается, в Англии подозреваемым в очередной резне, произошедшей 1 ноября, является англичанином, а не иммигрантом, как сразу же поспешили объявить крайне правые экстремисты! - пишет Харальд Браунс на портале Pietiek.com. Напомним, что мужчина напал с большим кухонным ножом на пассажиров поезда Донкастер-Лондон и ранил десять человек.

Утепляйтесь: в Латвию идут холода с севера — здравствуй, гололёд

В начале новой трудовой недели в Латвию начнут притекать холодные воздушные массы с севера, согласно прогнозу латвийских метеорологов.

Землян предупреждают о новой пандемии, которая унесет жизни более 7 миллионов человек

По словам американского эксперта по инфекционным заболеваниям Майкла Остерхольма в его новой книге, пандемия коронавируса была лишь разминкой перед тем, что может ожидать человечество в ближайшем будущем, сообщает nra.lv.

