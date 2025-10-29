Ямайку смывает «ураган столетия», власти предупреждают о крокодилах

По данным Associated Press, скорость ветра превышает 290 км/ч, и шторм уже стал самым сильным в истории ямайских наблюдений с 1851 года. Власти сообщают о катастрофических разрушениях: затоплены дома, повреждены больницы и общественная инфраструктура, без электричества остаются десятки тысяч жителей.

Министр по вопросам климатических изменений Мэтью Самуда заявил, что страна готовилась к приходу урагана, однако «возможности подготовиться к урагану такого масштаба ограничены». По его словам, «Мелисса» нанесла катастрофический ущерб южной и восточной части острова.

На этом фоне местные власти предупредили население о необычной, но реальной угрозе — крокодилах, которые могут выходить в жилые районы из-за наводнений. Управление здравоохранения юго-восточного региона Ямайки сообщило, что сильные ливни и подъем воды в реках, оврагах и болотах заставляют животных искать сухую землю.

«Растущий уровень воды может вынудить крокодилов двигаться в жилые районы. Жителям следует избегать затопленных мест и держать детей и домашних животных подальше от воды», — говорится в заявлении, опубликованном CNN.

По данным Reuters, ураган «Мелисса» продолжает движение в сторону Кубы, однако последствия для Ямайки уже названы «худшими за столетие».