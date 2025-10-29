Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ямайку смывает «ураган столетия», власти предупреждают о крокодилах

Редакция PRESS 29 октября, 2025 08:57

На Ямайку обрушился ураган «Мелисса» — один из самых мощных в истории страны.

По данным Associated Press, скорость ветра превышает 290 км/ч, и шторм уже стал самым сильным в истории ямайских наблюдений с 1851 года. Власти сообщают о катастрофических разрушениях: затоплены дома, повреждены больницы и общественная инфраструктура, без электричества остаются десятки тысяч жителей.

Министр по вопросам климатических изменений Мэтью Самуда заявил, что страна готовилась к приходу урагана, однако «возможности подготовиться к урагану такого масштаба ограничены». По его словам, «Мелисса» нанесла катастрофический ущерб южной и восточной части острова.

На этом фоне местные власти предупредили население о необычной, но реальной угрозе — крокодилах, которые могут выходить в жилые районы из-за наводнений. Управление здравоохранения юго-восточного региона Ямайки сообщило, что сильные ливни и подъем воды в реках, оврагах и болотах заставляют животных искать сухую землю.

«Растущий уровень воды может вынудить крокодилов двигаться в жилые районы. Жителям следует избегать затопленных мест и держать детей и домашних животных подальше от воды», — говорится в заявлении, опубликованном CNN.

По данным Reuters, ураган «Мелисса» продолжает движение в сторону Кубы, однако последствия для Ямайки уже названы «худшими за столетие».

Довоенная Латвия: русский директор Латвийской Оперы

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Среди колоритных личностей довоенной Риги – Александр Михайлович ФОКИН, брат знаменитого балетмейстера Михаила Михайловича ФОКИНА. В Риге он оказался в 1925 году – вместе с супругой и детьми. Жену пригласили из советской России в латвийскую Национальную оперу, и прима–балерина бывшего Петербургского Мариинского театра Александра Александровна ФЕДОРОВА становится тут главным балетмейстером...

Билл Гейтс призвал перестать заморачиваться климатом и заняться серьёзными проблемами

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

Билл Гейтс считает, что изменение климата — это серьезная проблема, но она не приведет к концу цивилизации. Он полагает, что научные инновации помогут ее сдержать, и что настало время для «стратегического поворота» в глобальной борьбе с изменением климата: от сосредоточения внимания на ограничении роста температур к борьбе с бедностью и профилактике заболеваний, сообщает Associated Press.

Киноафиша 31 октября — 6 ноября

Задержанные в Питере певица и музыкант объявили о помолвке (ФОТО)

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Сделал предложение в автозаке». Гитарист группы «Стоптайм» Александр Орлов и вокалистка Наоко объявили о помолвке, сообщает в Фейсбуке Алексей Венедиктов со ссылкой на телеграм-канал группы «Стоптайм».

«Пострадавших могут быть тысячи»: рассказываем об эвакуации из центра событий (ФОТО)

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Потоп на улицах Риги, по слухам потоки воды залили Пурвциемс, часть домов частного сектора оказалась затоплена и находиться там решительно невозможно. Растерянные люди по одиночке и семьями стекаются к пунктам сбора, в надежде получить хоть какую-то помощь... Вот в таких условиях рижанам предлагается пережить учения по эвакуации во время стихийного бедствия. Среди них оказался и наш репортер.

Может возьмём деньгами? Обнародована стоимость парламентских выборов в Латвии

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

По текущим оценкам, выборы в Сейм в следующем году обойдутся как минимум в 9,8 млн евро, сообщил сегодня парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Марис Звиедрис.

Лишь один человек стал обвиняемым по делу о полетах Кариньша. И это не Кариньш

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

Прокуратура передала в суд дело о спецрейсах бывшего премьер-министра Кришьяниса Кариньша, в котором единственным обвиняемым является бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.

