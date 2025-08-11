Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Яхты, cеть баров и клуб свингеров — куда пошли средства в Польше на восстановление от Covid-19

Редакция PRESS 11 августа, 2025 14:43

Польское правительство, пытаясь продемонстрировать свою открытость, обнародовало карту получателей грантов, что привело к раскрытию необычных и спорных проектов, включая клуб для свингеров, пиццерию с солярием и сеть баров. Эти данные стали новым оружием для правой партии PiS (Право и Справедливость) в их атаке на премьер-министра Дональда Туска и его хрупкую коалицию, пишет Politico. 

Скандал разгорелся после того, как правительство опубликовало интерактивные онлайн-карты получателей грантов в рамках программы помощи бизнесам, пострадавшим от пандемии. В результате вскрылись неожиданные расходы, такие как яхты, пиццерия с солярием и даже бизнес, зарегистрированный по адресу с клубом для взрослых на юге Польши.

PiS, пытаясь вернуть себе инициативу после потери власти в 2023 году, быстро использовала эту ситуацию для обвинений в кумовстве и растрате во времена Туска. "Один из крупнейших скандалов с 1989 года", — заявил депутат Европарламента от PiS Тобиаш Бохенски, устроив акцию у офиса премьер-министра с макетом таблички "Министерство селедки и водки", в честь одного из получателей гранта.

Программа на сумму 1,2 миллиарда злотых (282,3 миллиона евро) была частью национального плана восстановления, по которому Польша должна получить средства от ЕС. Эти деньги предназначались для восстановления гостиничного и ресторанного бизнеса, однако ситуация с грантами привела к политической головной боли для правительства. Некоторые владельцы бизнеса, такие как один ресторан в Лодзи, утверждали, что гранты были использованы на покупку яхт для того, чтобы сдавать их в аренду туристам во время локдаунов.

Премьер-министр Туск пообещал "нулевую терпимость" к злоупотреблениям в использовании средств ЕС. Он подчеркнул, что для получения этих миллиардов было вложено слишком много усилий, чтобы позволить кому-либо их растратить. Премьер также пообещал, что все виновные понесут ответственность, независимо от их позиции или партийной принадлежности.

Этот скандал стал дополнительным источником давления на Туска, который и без того сталкивается с трудностями в управлении коалицией. Ситуация привлекла внимание к роли партнера коалиции Polska 2050 в надзоре за программой и дала PiS возможность критиковать сразу обоих лидеров.

Спор вокруг расходования средств усугубляется конфликтами внутри коалиции и недавней неудачей на президентских выборах.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

