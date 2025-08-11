Яхты, cеть баров и клуб свингеров — куда пошли средства в Польше на восстановление от Covid-19

Скандал разгорелся после того, как правительство опубликовало интерактивные онлайн-карты получателей грантов в рамках программы помощи бизнесам, пострадавшим от пандемии. В результате вскрылись неожиданные расходы, такие как яхты, пиццерия с солярием и даже бизнес, зарегистрированный по адресу с клубом для взрослых на юге Польши.

PiS, пытаясь вернуть себе инициативу после потери власти в 2023 году, быстро использовала эту ситуацию для обвинений в кумовстве и растрате во времена Туска. "Один из крупнейших скандалов с 1989 года", — заявил депутат Европарламента от PiS Тобиаш Бохенски, устроив акцию у офиса премьер-министра с макетом таблички "Министерство селедки и водки", в честь одного из получателей гранта.

Программа на сумму 1,2 миллиарда злотых (282,3 миллиона евро) была частью национального плана восстановления, по которому Польша должна получить средства от ЕС. Эти деньги предназначались для восстановления гостиничного и ресторанного бизнеса, однако ситуация с грантами привела к политической головной боли для правительства. Некоторые владельцы бизнеса, такие как один ресторан в Лодзи, утверждали, что гранты были использованы на покупку яхт для того, чтобы сдавать их в аренду туристам во время локдаунов.

Премьер-министр Туск пообещал "нулевую терпимость" к злоупотреблениям в использовании средств ЕС. Он подчеркнул, что для получения этих миллиардов было вложено слишком много усилий, чтобы позволить кому-либо их растратить. Премьер также пообещал, что все виновные понесут ответственность, независимо от их позиции или партийной принадлежности.

Этот скандал стал дополнительным источником давления на Туска, который и без того сталкивается с трудностями в управлении коалицией. Ситуация привлекла внимание к роли партнера коалиции Polska 2050 в надзоре за программой и дала PiS возможность критиковать сразу обоих лидеров.

Спор вокруг расходования средств усугубляется конфликтами внутри коалиции и недавней неудачей на президентских выборах.