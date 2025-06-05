Ядерное оружие Россия не применит: успокаивает бывший глава НВС Граубе

Комментируя обе операции, Граубе подчеркнул, что они опровергают миф о проникновении российских шпионов на Украину и о том, что среди украинцев много предателей.

«Обе операции опровергают это предположение, поскольку количество людей, задействованных в них, достаточно велико. Учитывая, что утечки информации не было, и Россия не остановила эти операции на ранних стадиях, это о чем-то говорит», — подчеркнул эксперт.

Говоря об ответе России на эти операции, Граубе считает, что ядерного удара не будет, и это вполне точно, поскольку есть много причин, по которым применение такого оружия не могло произойти, в том числе международная реакция.

«В то же время Путину нужен визуальный ответ. Ракеты и беспилотники каждый день используются для бомбардировок Украины, но это не сработает. Остаются только гражданские объекты, которые Россия может интерпретировать как военные, например, мосты или государственные учреждения. Ему нужен театральный ответ», - подчеркнул Граубе.