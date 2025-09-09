Яблочный сезон: диетолог — о норме потребления

Диетолог Лизете ПУГА говорит без тени сомнения: яблоки – кладезь полезных веществ и витаминов. В них много клетчатки, есть железо, магний, калий, витамины С, А.

- В одном яблоке – 25% от суточной потребности аскорбиновой кислоты, а в пяти-шести косточках – дневная норма йода, - говорит специалист по здоровому питанию. - В яблоках есть такой компонент клетчатки, как пектин. Правда, он присутствует и в мандаринах, лимонах, апельсинах, чернике, винограде, цидонии, но больше всего его именно в яблоках. А пектин мягко очищает кишечник и выводит из организма токсины…

Впрочем, переедать яблок – вредно для здоровья. Дневная норма – два средних плода в день. Так что тем, кто не знает меры и готов есть яблоко за яблоком, нужно умерить аппетит. Если не хотите проблем с кишечником.

Другая важная деталь: самые полезные яблоки – свежие, а не те, что год стояли в погребе. В этом смысле садоводы-огородники в более выигрышном положении: у них-то яблоки наисвежайшие. Хотя и на рынке, если знаете фермеров и продавцов, можно не ошибиться с выбором.

- Больше всего витаминов и полезных веществ не только в более свежих яблоках, но и в тех, которые кушаете с кожурой. Поэтому те, кто очищает ее, скажем, для детей – чтобы было легче пережевывать, делают им медвежью услугу, - продолжает диетолог...

Яблоки, опасные для любого

На взгляд специалиста, нет сортов более и менее ценных. Если в одних больше кислот, то в других – сахара и витамина С. Хотя некоторые ее коллеги считают, что содержание полезных веществ зависит от цвета яблока. Например, каротина больше в красных и желтых, а железа – в зеленых.

Если вы съедите яблоко за полчаса до еды, то оно усилит аппетит. Однако это противопоказано при гастрите и тем более язве желудка или кишечника. Кислоты, которые содержатся в яблоках, могут спровоцировать воспалительные процессы в желчном пузыре.

Яблоки сладких сортов не рекомендуют диабетикам и тем, кто имеет лишний вес.

А есть яблоки, которые противопоказаны любому, – подгнившие, пусть даже частично.

- Гнилые яблоки содержат такой токсин, как патулин, - продолжает г-жа Пуга. - Он распространяется по всему плоду, поэтому не правы те, кто полагает, что гниль можно вырезать, а остальное яблоко будет хорошим. Патулин не разлагается и во время пастеризации, поэтому из подгнивших яблок не следует готовить сок…

Много ли пользы от запечённых яблок?

Сегодня все больше латвийцев отказываются от домашних заготовок – варенья, джема: в них меньше витаминов, чем в свежих фруктах и ягодах или замороженных. Однако, по словам специалиста, заготовки из яблок тоже полезны. Яблоки богаты калием, который не разрушается при термообработке – приготовлении варенья, мармелада. Калий, в свою очередь, благотворно влияет на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Некоторые, в первую очередь люди пожилые, предпочитают свежим яблокам запеченные. Полезны ли они?

По словам диетолога, в процессе приготовления запеченных яблок разрушается кислота, которая не для всех приемлема. В то же время сохраняется пектин, который благотворно влияет на кишечник. Печеные яблоки подойдут и тем, у кого чувствительные зубы и десны.

Все специалисты сходятся в одном: чем свежее яблоко – тем в нем больше витаминов. Понятное дело, что выигрывают в этом плане латвийские яблоки, а не привозные. Но можно ли их отличить на прилавке?

Сорта наши и импортные

По словам заместителя руководителя Латвийской ассоциации растениеводства Яниса ЗИЛВЕРСА, на Западе яблоки хранятся на складах до двух лет.

- Поэтому когда осенью появляется в той же Польше новый урожай, старый отдают по дешевке, - разъясняет он. – А по внешнему виду отличить на рынке местные яблоки от привозных способен только профессионал. Но вот старые яблоки, хранящиеся год-два, можно распознать. У них плодоножка засохшая…

И все же, по словам его коллег, есть признаки, по которым местные яблоки можно отличить от привозных. Во-первых, имеет значение сорт. Есть такие, которые в Латвии не выращивают, есть, напротив, которые выращивают только у нас.

- К чисто латвийским относятся «цукуриньш», «конфетное», «коваленковское», - рассказывает руководитель крестьянского хозяйства Mucenieki, что под Салдусом, Лигита РЕЗГАЛЕ. - К поздним, зимним сортам, которые растут только у нас, можно отнести «антей» и «зарю Алтая». Не ошибетесь, если купите «тину»...

- Определить по внешним признакам, откуда яблоко, сложно, - подключается к разговору научный сотрудник Латвийского государственного института плодоводства Байба СКРЕБЕЛЕ. - Одна из возможностей: цвет яблок одного и того же сорта. Наши - потемнее, чем польские. Это связано с латвийским климатом, с более холодными ночами. Скажем, латвийское «лобо», как правило, ярко-красное, завозное – светлее...

Старший специалист отдела растениеводства Латвийского центра образований и консультаций на селе Имантс МИСА говорит, что испанские, итальянские и другие южные можно отличить от наших и по кожуре. У заморских она более тонкая.

Хотя порой не нужно быть докой и знать назубок все сорта, чтобы отличить правду от обмана. Бывает, что «латвийские яблоки» продают в ящиках с польскими надписями. Еще чаще можно увидеть такую картину: буквально весь рынок завален одним и тем же сортом яблок, который продавцы выдают за местный. Но в Латвии нет таких огромных яблоневых садов, а местные кооперативы, которые выращивают их на продажу, продукцию поставляют не на рынок, а в сети. Поэтому изобилие одного сорта на многих прилавках - верный признак того, что товар залетный, из Польши...

Много ли химии в яблоках?

На вопрос о том, почему польские яблоки дешевле местных, почти каждый латвийский фермер, вам ответит: там выше субсидии со стороны государства. Однако, оказывается, дело не только в них.

- В Польше никто не вырубал колхозные сады под корень. А у нас после 1990-х яблоневыми садами пришлось заниматься практически с нуля: все было разрушено, - разъясняет г-жа Резгале.

Чтобы получить урожай с одного гектара, нужно вначале вложить 8-10 тысяч евро. Весомый урожай яблоневые деревья начинают давать через пять лет после высадки. Хорошо плодоносят еще лет десять.

Возможности для роста есть, но это требует значительных инвестиций. Нужно вкладывать не только в новые яблоневые сады, но и в технику, склады.

Кстати, разговоры о том, что наши фермеры не применяют химию, Лигита называет преувеличением.

- Без нее урожай погибнет, вредители съедят. И все же у нас химии в пять раз меньше, чем в импортных яблоках, - уверяет она...

Идеальный возраст яблони

Ваш автор не раз слышал от садоводов, что у них яблони плодоносят каждый год. У огородников, как правило, - раз в два года. Почему?

- Многое зависит и от сорта, и от правильного ухода за садом, - разъясняет г-н Зилверс. - Конечно, от погоды тоже: не должно быть заморозков. Если все сходится, с яблоками будете каждый год…

По словам эксперта, есть яблони, которые плодоносят целый век. Но идеальный возраст яблоневых деревьев - 25-30 лет.

- За это время меняются и сорта, и вкусы потребителей. Людям хочется чего-то нового. Если же кто-то желает сохранить старую яблоню – память о детстве, бабушках и дедушках, нет проблем. Специализированные хозяйства смогут привить старый сорт на молодое дерево…

Илья ДИМЕНШТЕЙН