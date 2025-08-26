Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я сразу пошёл в дронщики»: журналист «Дождя» ушёл на фронт

Редакция PRESS 26 августа, 2025 08:15

Важно

Журналист телеканала "Дождь" Пётр Рузавин ушёл на фронт - воевать за Украину. Он поделился в Фейсбуке откровенным рассказом об этом...

-Всем привет. Вчера был День независимости Украины. И когда я шел по вечернему Харькову, то видел тысячи свободных и счастливых людей. Они были с флагами, с детьми, парами, компаниями, вылезали из люков машин. Это безусловно главный праздник в стране, и дается он очень высокой ценой.

Я не пишу ничего публично уже больше года – в мае 2024-го я ушел воевать за Украину, и служу в 13-ой бригаде Нацгвардии “Хартия”. И наверное нужно в связи с этим сказать несколько слов.

Прежде всего, у меня не было сомнений, может или не может русский воевать за Украину. Конечно, может, когда Украину приходят убивать. Особенно если Украина - это твоя семья, друзья, близкие. Я испытывал некоторые сомнения про то, что придется оставить любимую профессию, ведь все же журналисты обычно воевать не уходят. Но очевидно, что эти сомнения я для себя разрешил. Я не разочаровался в журналистике как таковой, просто на фоне ежедневных рутинных смертей и разрушений силу репортажа невольно ставишь под вопрос.

На самом деле, я могу привести еще с десяток причин, почему я ушел служить – и все они будут правдой. Проблема в том, что это будет выглядеть немного высокопарно, и мне, если честно, неловок этот пафос.

Единственное, спустя почти полтора года я точно могу сказать, что сейчас мне трудно представить, что бы я занимался чем-то другим. Война с нами, к сожалению, надолго. Она не кончится ни сегодня, ни завтра. Она не кончится, даже если будет передышка. И участие в войне – единственная возможная форма контроля.

Я сразу пошел в дронщики. За год я научился быть военным, был ранен, терял товарищей, даже получил награды. За этот время было по-разному: иногда я был счастлив, иногда было очень тяжело, иногда терпимо. Иногда - очень страшно. Самый страшный момент был, когда, получив ранение, вытаскивал товарища в куда более тяжелом состоянии, и было непонятно, выживет он или нет. Но за весь этот год с лишним я ни разу не усомнился в том, что все делаю правильно.

Наша цель - защитить Украину, ничего не было важнее 3 с половиной года назад, ничего нет важнее и сейчас. Война больше нас всех. И мне очень повезло, что я на ней вместе с лучшими людьми в одной из лучших бригад. Я очень благодарен Хартии за то, что мне выпала такая честь – защищать Украину в ее составе. Война – это страшно и тяжело. Но на ней я вместе с теми, кого безгранично люблю и уважаю. За них готов терпеть и сражаться.

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

-Закон, на который президент Навроцкий наложил вето, продлевал срок оказания помощи, то есть финансирования из Фонда помощи Украины, до конца марта следующего года, — приводит Reuters слова представителя министерства цифровых технологий Польши.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери решил отозвать свою кандидатуру на пост председателя партии "Единство", сообщил Абу Мери в интервью программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама".

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Заместитель председателя Сейма Антонина Ненашева (Прогрессивные) в понедельник на открытии Балтийской парламентской конференции на Аландских островах призвала парламентариев к решительным и совместным действиям против российского «теневого флота» в Балтийском море, сообщила агентству LETA пресс-служба Сейма.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Рижская окружная прокуратура отменила ранее принятое решение о прекращении уголовного процесса и возобновила его рассмотрение, сообщает Life. Расследование будет касаться возможного доведения спортсмена до самоубийства.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

Шоссе А10 (Рига - Вентспилс), в районе Гавильниеки. Сегодня утром произошла серьёзная авария — лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля, сообщает Sadursme.lv.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

«Чтобы увидеть настоящий либеральный ужас, ничем не сдерживаемый и не встретивший сопротивления, можно посмотреть на Ирландию, - пишет The American Conservative. - Последний макабрический акт разыгрался в прошлом месяце, когда пакистанский мигрант с криком «Аллаху Акбар!» ударил ножом полицейского (полиция в Ирландии называется Garda) на Капел-стрит в Дублине.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое одобряет выход РФ из Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания.

