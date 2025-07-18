«Я считаю, что язык — ни при чём»: Вайкуле разъяснила свою позицию

"Я же пою на русском языке, я пою на латышском, на русском, к меня есть песни на английском. Ну, я бы тогда перестала петь на русском. Я бы сегодня с вами не разговаривала, если бы это был для меня - принципиальный вопрос. Я считаю, что язык ни при чём", - считает Вайкуле.

Она подчеркивает, что "Домскую площадь" ЛР4 слушает также и латышская аудитория. И, по её словам, они, конечно, постараются понять, что Лайма говорит на русском.

"Когда ты - известный человек, то тебя слышат на всех языках", - отмечает певица.

Она отмечает, что выступает против войны. И это очень просто.

"Я - женщина. И если я в брюках - это начинают использовать, как будто я какой-то воин. И выступаю против России. Это неправда - я против любого насилия. (...) Представляете, сколько людей больны, например, раком. Я всё время думаю - вот эти ракеты, которые стоят миллиарды денег, вот если бы эти деньги использовать на развитие медицины, насколько было бы лучше", - говорит Вайкуле.