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«Я считаю, что язык — ни при чём»: Вайкуле разъяснила свою позицию

Редакция PRESS 18 июля, 2025 14:10

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Известная латвийская певица Лайма Вайкуле в интервью программе "Открытый вопрос" на Латвийском радио 4, заявила, что если бы она считала вопрос языка таким уж важным, то перестала бы петь на русском.

"Я же пою на русском языке, я пою на латышском, на русском, к меня есть песни на английском. Ну, я бы тогда перестала петь на русском. Я бы сегодня с вами не разговаривала, если бы это был для меня - принципиальный вопрос. Я считаю, что язык ни при чём", - считает Вайкуле.

Она подчеркивает, что "Домскую площадь" ЛР4 слушает также и латышская аудитория. И, по её словам, они, конечно, постараются понять, что Лайма говорит на русском.

"Когда ты - известный человек, то тебя слышат на всех языках", - отмечает певица.

Она отмечает, что выступает против войны. И это очень просто. 

"Я - женщина. И если я в брюках - это начинают использовать, как будто я какой-то воин. И выступаю против России. Это неправда - я против любого насилия. (...) Представляете, сколько людей больны, например, раком. Я всё время думаю - вот эти ракеты, которые стоят миллиарды денег, вот если бы эти деньги использовать на развитие медицины, насколько было бы лучше", - говорит Вайкуле.

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