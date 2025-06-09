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Я — русский: активист Айнарс Кадишс об уважении к собственным корням (1)

Редакция PRESS 9 июня, 2025 18:07

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Бывший предприниматель, писатель и публицист Айнар Кадишс, известный читателю по своей одиночной акции протеста с голодовкой возле Кабинета министров в январе 2020 года, на своей странице в Facebook опубликовал пост, в котором признается, что он - русский. И объясняет, почему не чувствует за это никакого стыда. 

«Да, друзья — я русский. По крови. Потому что мой отец — русский. Но мой родной язык — латышский. Потому что моя мать — латышка. И в семье мы все говорили по-латышски. Я учился в латышских школах. Я написал четыре книги и сотни публикаций на латышском языке. Потому что он — родной. Но — я русский», — утверждает Кадишс.

Он подчёркивает, что не «выходит из шкафа», потому что никогда не скрывал свою этническую принадлежность:

«Мне даже в голову это не приходит! Я никогда туда не залезал (в шкаф - прим. press.lv), соответственно — не могу вылезти. И мне кажутся жалкими те людишки, которые стыдятся своей национальности. Всё равно — латыш ты, русский, цыган, еврей, араб или испанец», - пишет он.

Кадишс напоминает: да, история знает случаи, когда принадлежность к определённой нации угрожала жизни, но даже тогда это повод скрывать свою национальность, а не стыдиться её:

«Стыдиться — значит считать самого Творца бракоделом, тем, кто ошибся. Но никаких ошибок нет — мы те, кем должны быть, родились там, где нам положено было родиться, и в своё время. Мы такие, какими нас задумали», - отмечает Кадишс.

Перейдя к истории своей семьи, он рассказывает:

«Мой отец родился в 1912 году в Зилупе. Тогда Латвии ещё не было. Через несколько лет, в результате международной возни, появилась Латвийская Республика. Насколько легитимной она была — судить не берусь. Но факт — мир признал её, и она стала независимым государством», - пишет он.

И описывает, как отец прошёл сквозь смену пяти государственных режимов, включая службу в латвийской армии, мобилизацию в Красную Армию, участие в войне и возвращение в послевоенную Латвию: «В 1945 году моему отцу было 33 года — и это уже была пятая смена государственной власти в его жизни».

Бывший предприниматель считает, что советская эпоха была временем подъёма:

«С 1945 по 1991 год Латвия непрерывно развивалась — в сельском хозяйстве, промышленности, социальной сфере и демографии. Кто-то скажет — за счёт приезжих. Да, отчасти. Но не менее справедливо и то, что именно в составе СССР латыши расцвели и пережили золотой век. Об этом говорят и демографические данные — после войны латышей стало заметно больше», - говорит Кадишс, а вот с развалом СССР, по его мнению, началась «долина скорби»:

«На "свободе" латыши с энтузиазмом принялись приватизировать, распродавать, разрушать не только советское, но и довоенное — построенное при Улманисе. Были уничтожены важнейшие отрасли экономики, порезаны корабли, закрыты заводы…», - пишет он.

Кадишс резко критикует возвращение потомков эмигрантов, которых он называет: «Биологическими и идеологическими детьми нацистских коллаборационистов. Их объединяют три вещи: вместо Бога и совести — деньги, полное равнодушие к народу Латвии и бешеная ненависть ко всему русскому и советскому».

По мнению Кадишса, эта ненависть — не просто реваншизм, но и политическая технология: «Чтобы отвлечь внимание от своих махинаций и сохранить власть, они десятилетиями разжигают межнациональную рознь, которая теперь дошла до полного безумия».

Он перечисляет примеры, которые считает симптомами происходящего: уничтожение советских памятников, переименование улиц, издевательства над российской символикой и президентом, попытки запрета русского языка в общественных местах.

«И вот потому я это пишу — Я ЕСТЬ РУССКИЙ! Да, латышским языком я владею лучше, чем русским. Но по крови — я русский. Или — белорус. Имя деда — Степан. Бабушка — Ксаверия, говорила на странной смеси русского, белорусского и польского. Но это — мои предки!», - пишет он.

Кадишс подчёркивает, что его фамилия на русском изначально звучала как -  Кадыш, но после того, как она стала в латышском Kadišs, она и в русском стала писаться иначе. Но его сути это не меняет.

«Что я хочу этим сказать? Горд ли я, что я русский? Или стыжусь? Об этом глупо даже спрашивать. Я ни горжусь, ни стыжусь. Это просто факт. Это мои предки, моё прошлое, из которого я вышел. И отрицать это может только дурак», - констатирует он.

В завершение Кадишс обращается к читателям: «Друзья, не поддавайтесь на подстрекательства. Учите языки, уважайте себя и других, дружите с теми, кто дружелюбен и уважает вас».

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Комментарии (1) 66 реакций
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