«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

© BBC 15 января, 2026 17:48

0 комментариев

42-летний гражданин Латвии Артурс Юшкинс был смертельно зарезан возле одного из домов в Инвернессе утром 9 января. Как сообщает BBC, обвиняемые неоднократно наносили Артурсу ножевые удары в область шеи и тела.

9 января около 8:25 полиция Шотландии получила сообщение о трёх мужчинах, получивших ранения возле одного из объектов недвижимости. Одним из них был гражданин Латвии Артурс Юшкинс, который скончался по пути в больницу.

Семья Юшкинса заявила: «Артурс был горячо любимым сыном, отцом и партнёром, которого нам будет очень не хватать». Его возлюбленная Тесса Винсент, с которой Артурс состоял в отношениях три года, охарактеризовала его как «самую добрую, отзывчивую и любящую душу».

«Я просто не могу поверить, что больше никогда его не увижу — я просто не могу в это поверить. Он был самой доброй, ласковой и любящей душой. Он так хорошо ко мне относился и был моей родственной душой, моей абсолютной родственной душой», — сказала Тесса.

Двое других мужчин оказались отцом и сыном в возрасте 21 и 38 лет. После происшествия они были арестованы и обвинены в убийстве Артурса. На этой неделе оба предстали перед судом в Инвернессе. Обвиняемые свою вину отрицают.

«Мы мысленно с семьёй и друзьями погибшего мужчины. В настоящее время полиция продолжает масштабное расследование, поэтому в ближайшие дни в этом районе будет усилено полицейское присутствие. Мы понимаем, что этот инцидент может вызвать обеспокоенность у местного сообщества, и призываем всех, у кого есть вопросы, обращаться в местную полицию», — заявил местным СМИ главный инспектор Джон Ламсден.

Чударс чудит? Самоуправления требуют от Силини отменить решение министра

18:27

0 комментариев

Правление Латвийского союза самоуправлений (ЛСС) призывает премьер-министра Эвику Силиню немедленно отменить распоряжение министра умного управления и регионального развития Раймонда Чударса о приостановке территориального планирования территорий Баускского и Прейльского краев, сообщили в ЛСС.

Ни стыда, ни совести: мошенники пытаются нажиться на покойниках

18:19

0 комментариев

Мошенники в цифровую эпоху давно вышли за рамки изобретательности, игнорируя мораль и этику и постоянно изобретая новые способы обмана. Сегодня в преступной среде считается допустимым ради наживы распространять вымышленные «новости» о людях, которые недавно умерли.

«Долой всё русское радио!» Аболиньш вышел на тропу войны за госязык

18:13

0 комментариев

Глава Национального совета по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Иварс Аболиньш предложил Сейму полностью прекратить радиовещание по-русски в течение ближайших восьми лет, пишет портал Grani.lv

Сегодня похоронили Ульяну Семенову: движение в центре Риги было частично перекрыто. ФОТО

18:07

0 комментариев

Сегодня в Риге прошла церемония прощания с легендарной баскетболисткой Ульяной Семеновой. В связи с этим вокруг здания Рижского латышского общества на Меркеля, 13 было ограничено движение транспорта.

Такое мы уже видели: историк объяснил причину высокой тревожности в обществе

18:02

0 комментариев

Мир сегодня стоит на пороге масштабных изменений, и эти перемены носят более глубокий и системный характер, чем раньше. Такое мнение в эфире телеканала TV24 высказал директор Латвийского национального исторического музея, доктор исторических наук Томс Кикутс.

Восстанавливать? Жильцы с Баускас обсуждают судьбу взорванного дома

17:53

0 комментариев

Пока строительный эксперт продолжает осмотр поврежденного в результате взрыва газа здания на улице Баускас, 15, владельцы квартир по-прежнему не могут получить свои вещи, оставшиеся в здании. Уже на втором собрании жильцов дома обсудили несколько организационных и хозяйственных вопросов. Есть также мнения, что восстановление здания может быть нерентабельным, пишет LSM+.

