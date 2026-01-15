«Я просто не могу поверить»: латвиец жестоко убит в Шотландии

9 января около 8:25 полиция Шотландии получила сообщение о трёх мужчинах, получивших ранения возле одного из объектов недвижимости. Одним из них был гражданин Латвии Артурс Юшкинс, который скончался по пути в больницу.

Семья Юшкинса заявила: «Артурс был горячо любимым сыном, отцом и партнёром, которого нам будет очень не хватать». Его возлюбленная Тесса Винсент, с которой Артурс состоял в отношениях три года, охарактеризовала его как «самую добрую, отзывчивую и любящую душу».

«Я просто не могу поверить, что больше никогда его не увижу — я просто не могу в это поверить. Он был самой доброй, ласковой и любящей душой. Он так хорошо ко мне относился и был моей родственной душой, моей абсолютной родственной душой», — сказала Тесса.

Двое других мужчин оказались отцом и сыном в возрасте 21 и 38 лет. После происшествия они были арестованы и обвинены в убийстве Артурса. На этой неделе оба предстали перед судом в Инвернессе. Обвиняемые свою вину отрицают.

«Мы мысленно с семьёй и друзьями погибшего мужчины. В настоящее время полиция продолжает масштабное расследование, поэтому в ближайшие дни в этом районе будет усилено полицейское присутствие. Мы понимаем, что этот инцидент может вызвать обеспокоенность у местного сообщества, и призываем всех, у кого есть вопросы, обращаться в местную полицию», — заявил местным СМИ главный инспектор Джон Ламсден.