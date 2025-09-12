«Я принял ислам!» Известный пиарщик и депутат рижской думы об отношениях сразу с двумя женщинами

Когда журналисты обратились к депутату за разъяснениями, он не стал долго подбирать слова. «Недавно я принял ислам, где многожёнство совершенно нормально», — заявил Стендзенекс. По его словам, эта вера допускает до четырёх жён, если предыдущая супруга согласна и довольна материальным обеспечением.

Стендзенекс позволил себе и более жёсткие сравнения:

«В исламе всё просто — кто не нравится, того убивают или сбрасывают с крыши. Проблемы решаются быстро, и это меня привлекает. Самая симпатичная из всех религий. Если кто-то слишком много говорит, его просто взрывают на рынке», — сказал депутат с усмешкой.

В ответ на вопрос, где именно он принял ислам, Стендзенекс продолжил в том же тоне: «Я был пьян и уже не помню, в какой момент мне головку отрезали. Знаю только, что утром всё было перевязано — значит, это случилось».

Такое объяснение вызвало удивление у журналистов, отметивших, что перепетии личной жизни можно объяснить и таким образом.