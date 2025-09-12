Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я принял ислам!» Известный пиарщик и депутат рижской думы об отношениях сразу с двумя женщинами

Редакция PRESS 12 сентября, 2025 16:36

Важно

Обычно декларации должностных лиц читают как формальность: цифры, должности, адреса. Но в случае с новоизбранным депутатом Рижской думы Эриком Стендзенеком всё оказалось иначе. Его документ вызвал бурное обсуждение: там указано, что он официально состоит в браке с художницей Гитой Шмите, но одновременно — в партнёрских отношениях с активисткой Йолантой Калниней-Левиной. Об этом сообщает KasJauns.lv.

Когда журналисты обратились к депутату за разъяснениями, он не стал долго подбирать слова. «Недавно я принял ислам, где многожёнство совершенно нормально», — заявил Стендзенекс. По его словам, эта вера допускает до четырёх жён, если предыдущая супруга согласна и довольна материальным обеспечением.

Стендзенекс позволил себе и более жёсткие сравнения:

«В исламе всё просто — кто не нравится, того убивают или сбрасывают с крыши. Проблемы решаются быстро, и это меня привлекает. Самая симпатичная из всех религий. Если кто-то слишком много говорит, его просто взрывают на рынке», — сказал депутат с усмешкой.

В ответ на вопрос, где именно он принял ислам, Стендзенекс продолжил в том же тоне: «Я был пьян и уже не помню, в какой момент мне головку отрезали. Знаю только, что утром всё было перевязано — значит, это случилось».

Такое объяснение вызвало удивление у журналистов, отметивших, что перепетии личной жизни можно объяснить и таким образом. 

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

