«Я платил сыновьям по 25 000 евро в месяц»: легендарный хоккеист получил от экс-супруги иск на 1,64 млн евро

«Мне казалось, что между нами было взаимопонимание. Поэтому, когда я впервые получил уведомление из суда, был сильно удивлён», — признался Озолиньш. Он отметил, что не считает себя виновным: «Я платил обоим сыновьям по 25 тысяч евро в месяц до совершеннолетия, оставил бывшей жене дом, машины, ещё выплатил 350 тысяч. Отдал все деньги на счетах. В 2011 году каждому ребёнку в образовательные фонды перечислил по 130 тысяч, которые ежегодно росли на 10%.»

По словам спортсмена, он «не был примером ни в семье, ни как отец», но считает, что выполнил условия бракоразводного соглашения. «Мои попытки откупиться деньгами не заживили эмоциональных ран», — добавил он.

Озолиньш утверждает, что пытался связаться с бывшей супругой ради восстановления отношений с детьми, но получил отказ. «Когда другая сторона выступает в суде, тебе кажется — неужели ты и вправду был в жизни таким ничтожеством?» — сказал он.

Если суд удовлетворит все требования Сандры Озолиньш, хоккеист не скрывает последствий: «Тогда я окажусь на улице. Может, это и есть её цель.»