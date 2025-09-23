Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Я платил сыновьям по 25 000 евро в месяц»: легендарный хоккеист получил от экс-супруги иск на 1,64 млн евро

Редакция PRESS 23 сентября, 2025 11:56

Важно 0 комментариев

Bijušais hokejists Sandis Ozoliņš piedalās pasākumā, kurā tiekas ar Latvijas hokeja izlases līdzjutējiem tirdzniecības centrā "Domina Shopping".

Легендарный латвийский хоккеист Сандис Озолиньш оказался втянут в новый судебный процесс — на этот раз по иску бывшей жены. Как сообщает Privātā Dzīve, Сандра Озолиня, с которой брак был расторгнут 14 лет назад, требует взыскать с него 1,64 млн евро, а также зарегистрировать на её имя 45% капитала компании SIA Golfs & Karti (Ozo golf club).

«Мне казалось, что между нами было взаимопонимание. Поэтому, когда я впервые получил уведомление из суда, был сильно удивлён», — признался Озолиньш. Он отметил, что не считает себя виновным: «Я платил обоим сыновьям по 25 тысяч евро в месяц до совершеннолетия, оставил бывшей жене дом, машины, ещё выплатил 350 тысяч. Отдал все деньги на счетах. В 2011 году каждому ребёнку в образовательные фонды перечислил по 130 тысяч, которые ежегодно росли на 10%.»

По словам спортсмена, он «не был примером ни в семье, ни как отец», но считает, что выполнил условия бракоразводного соглашения. «Мои попытки откупиться деньгами не заживили эмоциональных ран», — добавил он.

Озолиньш утверждает, что пытался связаться с бывшей супругой ради восстановления отношений с детьми, но получил отказ. «Когда другая сторона выступает в суде, тебе кажется — неужели ты и вправду был в жизни таким ничтожеством?» — сказал он.

Если суд удовлетворит все требования Сандры Озолиньш, хоккеист не скрывает последствий: «Тогда я окажусь на улице. Может, это и есть её цель.»

Сидеть удобно: фоторепортаж из новой Лиепайской тюрьмы

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

В Лиепае официально сдан в эксплуатацию новый тюремный комплекс — крупнейший в Латвии. Его строительство обошлось в 125 миллионов евро и завершилось досрочно: от проектирования до ввода объекта прошло всего 34 месяца.

Читать
Загрузка

Дважды за два дня — в Иманте горят автомобили

ЧП и криминал 12:30

ЧП и криминал 0 комментариев

Несколько ночей подряд жители Иманты проводят без сна: в разных местах района горят автомобили. Местные считают, что пожары не похожи на несчастный случай. Полиция также выясняет, почему возгорания участились, и проверяет версии о возможных поджогах.

Читать

Архитекторы современной политики — комсомольцы и коммунисты 1980-х: взгляд

Важно 12:28

Важно 0 комментариев

Тихая борьба за пост следующего председателя «Единства» интересна тем, что в этот раз она является не столько обычным политическим процессом, сколько частью неблагоприятных исторических процессов: похоже, это первый случай в нашем веке в Латвии, когда от формальных выборов председателя партии действительно что-то зависит. Такой комментарий к внутриполитическим процесса Латвии опубликовал портал pietiek.com. Ниже приводим текст статьи. 

Читать

Платили зарплаты в конвертах: СГД накрыла строительную фирму

Важно 12:17

Важно 0 комментариев

Управление налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов (СГД, VID) начало уголовное дело по факту выплаты зарплат в конвертах в компании, занимавшейся установкой, обслуживанием и ремонтом вентиляционного и кондиционирующего оборудования, сообщило агентство LETA со ссылкой на СГД.

Читать

Дроны парализовали работу аэропортов Осло и Копенгагена

Мир 12:16

Мир 0 комментариев

Аэропорты Осло и Копенгагена были закрыты на несколько часов из-за появления дронов, сообщили власти Норвегии и Дании. В обеих странах полиция начала расследование и проверяет, есть ли связь между этими случаями.

Читать

Большинство латвийцев против полного разрыва связей с Россией: опрос

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Большинство опрошенных жителей Латвии не поддерживают полный запрет экспорта товаров и услуг в Россию - таких 46%, тогда как поддерживают такие меры 36%, свидетельствует опрос "Norstat". Отношение к ограничениям на импорт также неоднозначное - поддерживают их 42%, а против выступают 45% респондентов.

Читать

Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Важно 11:58

Важно 0 комментариев

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш в социальных сетях похвастался тем, что в его городе в этот отопительный сезон цены на тепло не вырастут. И таким образом тариф на отопление в Даугавпилсе станет самым низким во всей Латвии.

Читать