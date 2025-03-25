«Я не узнаю вас в гриме»: появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина

В понедельник Посольство США в Эстонии опубликовало предупреждение на своей странице в Facebook: "Если вы подаете заявление на визу в США и получаете ее, вы становитесь гостем нашей страны. Если ваша цель - поддержка ХАМАС или другой террористической организации, участие в актах вандализма или создание беспорядков, мы бы никогда не допустили вашего въезда, зная об этом. Вы нас обманули. Вам предстоит покинуть страну".