«Я не узнаю вас в гриме»: появились первые фото Джуда Лоу в образе Путина

Фильм "Кремлевский волшебник" рассказывает о вымышленном персонаже Вадиме Баранове, прообразом которого стал пропагандист Владислав Сурков и его путь от увлечения искусством до роли советника Путина. Книга охватывает период прихода Путина к власти, Второй чеченской войны, трагедии подводной лодки Курск и Оранжевой революции в Украине.
На роль Путина пригласили Джуда Лоу. Съемки ведутся в Риге.
Джуд Лоу появился в образе Путина на съемках фильма в Риге— Новая газета Европа (@novayagazeta_eu) March 25, 2025
В столице Латвии проходят съемки фильма Волшебник Кремля». Главную роль — Владимира Путина — играет голливудский актер Джуд Лоу. Сегодня он появился на съемочной площадке в гриме.
Фото: «Новая газета Европа» pic.twitter.com/jCJlSbl9z7