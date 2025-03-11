«Я не лицемерный патриот»: скандальный художник Бректе объяснился в полиции из-за видео на кладбище

"Я не лицемерный патриот, мне не нравится, что в ноябре все притворяются большими патриотами. Обычно я хожу ставить свечу на Братское кладбище, потому что мне нравится, что там в праздники обычно никого нет. Почему я не могу принести на кладбище сердце, причём большое сердце, которое имеет символическое значение? Это моя любовь, которую вы не понимаете? Почему я не могу находиться у Матери Латвии в ноябре с сердцем? Даже речи не шло о том, чтобы кого-то провоцировать. Некоторые мои видео, наверное, даже более сумасшедшие," — объясняет К. Бректе.

К правоохранителям он отправился с адвокатом и представил следующее объяснение:

"В своих работах я всегда выступал против дискриминации по признаку сексуальной ориентации, политических, расовых, национальных, гендерных, возрастных, философских, религиозных убеждений, социального происхождения, имущественного положения, семейного или здоровья.

Я никогда не призывал к национальной или расовой ненависти, разжиганию розни и в меру своих возможностей стараюсь не допускать ситуаций, когда пытаются ограничить разнообразие мнений и открытый обмен мыслями. Я никогда не скрывал своей страсти к знаниям и всегда открыто говорил о своих интересах и стремлении исследовать взаимосвязь всего существующего.

В своих работах, используя художественные средства выражения, я пытался воплотить свои знания о современном мире. Я стремился исследовать свои мысли, оценивать, анализировать и сравнивать их с мыслями других художников. Если в этом процессе я кому-то показался нелогичным или даже оскорбительным, прошу сразу отписаться от меня. Нам не по пути. Либо примите меня таким, какой я есть.

Мы все живём в Латвии со своими несовершенствами, и наша Конституция гарантирует свободу художественного выражения. Искусство напрямую показывает, насколько велика свобода в стране. Если вы не свободны выражаться в искусстве, значит, вы не свободны и в других сферах. Искусство – это барометр происходящего в политике, экономике, везде."

Уголовное дело возбуждено из-за видео, опубликованного 17 ноября прошлого года в социальных сетях TikTok и Facebook, в котором Бректе запечатлён у памятника Матери Латвии с сырым бычьим сердцем в руках. Видео, ставшее причиной уголовного дела, является частью видеосерии "Готовь вместе с Кристианом Бректе".

Процесс инициирован по заявлению депутата Национального объединения (NA) Илзе Индриксоне и нескольких других депутатов. По мнению Бректе, обращение депутатов в полицию по поводу неприемлемого для них произведения искусства дискредитирует сам институт законодательной власти.

Полиция расследует инцидент в соответствии со статьёй 229 Уголовного закона Латвии, которая касается "уничтожения, повреждения или осквернения культурного объекта". За такое нарушение может грозить до трёх лет лишения свободы.