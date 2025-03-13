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Я думал, такое возможно только в России: чего только в Латвии не перевозят на легковушках. ВИДЕО

Редакция PRESS 13 марта, 2025 13:56

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TikTok

В соцсетях появилось видео, на котором можно заметить, как на обычном легковом автомобиле перевозят... пони. Прямо в салоне, вместо задних сидений.

"Я думал, что-то такое возможно только в России, но нет, у нас тоже есть приколисты", - подписал автор видео.

@_mechanic_lv Es domāju ka kaut kas tāds iespējams tikai Krievijā, bet nē. Pie mums arī ir prikolisti.#CapCut #pony #ford #wtf ♬ original sound - Jānis Višķers

Отметим, что если водитель, перевозящий пони таким образом, попадётся инспектору, то может быть оштрафован. Если у него нет соответствующего разрешения или сертификации на перевозку животных, то штраф может составить до 350 евро. Штраф для юридического лица составит до 700 евро.

В дополнение к этому на владельца может быть наложен штраф за нарушение требований по содержанию животных - в размере до 1 750 евро (для юридического лица до 2 500 евро).

Для перевозки сельскохозяйственных животных по территории Латвии необходимо оформить на них целый ряд документов.

Разрешение на перевозку животных на короткие расстояния и квалификационное удостоверение не требуются, если владелец сельскохозяйственных животных осуществляет перевозку принадлежащих ему животных на собственном транспортном средстве и расстояние перевозки от места отправления до места назначения не превышает 65 километров.

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